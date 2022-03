Zelenskyj upozornil na kritickou situaci v Mariupolu, kde nemají lidé vodu

Ve svém videoprohlášení, natočeném na neznámém místě, upozornil, že v ostřelovaném a obklíčeném Mariupolu zemřelo na dehydrataci dítě. Starosta Mariupolu už v pátek oznámil, že lidé ve městě nemají pitnou vodu, elektřinu a vytápění a že jim dochází i jídlo. Jednání o vytvoření humanitárního koridoru vedoucího z města zatím selhávala. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes obvinilo ruské jednotky, že nedodržují klid zbraní na trase koridoru, který se má brzy otevřít.

Do Mariupolu dnes zamířilo asi 30 autobusů, kterými mají být lidé dopraveni do Záporoží. Zelenskyj ale upozornil, že ohledně koridoru není nic pevně dojednáno, a tak je možné, že "ruští vojáci budou na tyto dopravní prostředky prostě střílet". Už v minulých dnech Kyjev ruské síly obvinil, že útočí i na trasy, kterými se mají civilisté přesouvat do bezpečí.

Vina za úmrtí lidí při leteckých útocích nebo blokádách leží jednoznačně na ruském státu, řekl ukrajinský prezident. "Ale zodpovědnost za to leží na těch, kdo už 13 dní nejsou s to někde na Západě v kancelářích přijmout rozhodnutí. Na těch, kdo ještě neuzavřeli ukrajinský vzdušný prostor," citovala jeho slova agentura Interfax Ukrajina. Západní lídři se bezletovou zónu nad Ukrajinou zdráhají zavést v obavě, že by zapojením svých bojových letounů NATO vstoupilo do přímého konfliktu s Ruskem.

Zelenskyj kromě toho bez dalšího upřesnění sdělil, že Červený kříž Ukrajincům zakazuje, aby používali emblém organizace na svých autech. Autobusy mířící směrem k Mariupolu na sobě podle záběrů označení Červeného kříže mají, není ale jasné, kdo ho na ně umístil, upozornila agentura AP.