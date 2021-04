Zelenskyj zamířil na východ Ukrajiny, Rusko přesouvá do Černého moře lodě

Ruské ministerstvo obrany podle agentury Interfax oznámilo, že přesouvá do Černého moře přes deset lodí na vojenské cvičení.

"Jako vrchní velitel chci být v těžkých časech s našimi vojáky v Donbasu. Jedu do míst, kde dochází k eskalaci," uvedl ukrajinský prezident na svém twitteru. Poradce šéfa prezidentské kanceláře agentuře Reuters sdělil, že Zelenskyj chce "přímo na místě zhodnotit situaci".

As the Supreme Commander-in-Chief, I want to be with our soldiers in the tough times in #Donbas. Going to the locations of the escalation. R.I.P. to the 23-year-old soldier who was shot last night. Ukraine 🇺🇦 needs peace and will do everything for this