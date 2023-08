Evropská unie by letos mohla vycvičit až 40 tisíc ukrajinských vojáků, míní Borrell

Unijní mise armádní pomoci EUMAM by letos mohla vycvičit až 40.000 ukrajinských vojáků. Letošní cíl poskytnout výcvik 30.000 vojáků bude totiž naplněn už v říjnu, řekl na dnešním neformálním jednání ministrů obrany EU šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Podle něj by státy EU měly zvážit i zapojení mise do výcviku ukrajinských letců pro bojové letouny F-16, píše agentura EFE.