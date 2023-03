FBI: Počet zločinů z nenávisti předloni v USA vzrostl o 11 procent

V roce 2021 bylo podle čerstvé zprávy nahlášeno 9065 trestných činů z nenávisti, zatímco o rok dříve jich bylo 8120. Oběťmi těchto trestných činů se 64,5 procenta z těchto lidí stalo kvůli své rase, etnické příslušnosti či původu, zatímco 15,9 procenta kvůli své sexuální orientaci a 14,1 procenta kvůli náboženskému vyznání. V roce 2021 existovalo podle zástupců FBI pět hlavních kategorií zločinů z nenávisti - proti černochům, proti bělochům, proti gayům, proti židům a proti Asiatům.

Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland už dříve uvedl, že potírání zločinů z nenávisti je jednou z priorit jeho úřadu. V roce 2021 bylo například zvýšeno financování pro státy i obce, aby mohly lépe sledovat a vyšetřovat zločiny z nenávisti. Státním zástupcům pak ministr nařídil, aby zintenzivnili vyšetřování těchto trestných činů.

"Zločiny z nenávisti a ničivé důsledky, které způsobují komunitám, nemají v této zemi místo. Ministerstvo spravedlnosti je odhodláno využít všech nástrojů i zdrojů, které má k dispozici, k boji proti všem formám tohoto násilí," uvedla Vanita Guptaová z ministerstva spravedlnosti.

Zpráva FBI byla zveřejněna poprvé od chvíle, kdy úřad přešel na nový systém sběru dat. Údaje, které FBI zveřejnil loni v říjnu, nebyly úplné. Teď se však úřadu podařilo do zprávy zahrnout zpětně i údaje o kriminalitě z některých největších amerických měst, která dosud na nový systém nepřešla. Znamená to, že některá velká města jako Los Angeles nebo New York jsou zahrnuta do nejnovější zprávy o zločinech z nenávisti, která srovnává údaje z roku 2020 a 2021. Nicméně například Chicago bylo schopno pro zprávu poskytnout údaje pouze ze dvou čtvrtletí.

FBI obvykle sleduje 130 nejlidnatějších měst v šestnácti státech, aby identifikovala statisticky významné trendy. Z těchto 130 měst jich bylo 96 schopno poskytnout úřadu pro novou zprávu potřebná data o zločinnosti.