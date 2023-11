Fico má ještě v listopadu navštívit Česko, setkat se chce nejen s Fialou

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) chce jako první zemi po nástupu do funkce navštívit Česko. Řekl to, když do úřadu ministra zahraničí uváděl svého stranického kolegu Juraje Blanára. Oba členové nové vlády zdůraznili, že zahraničně-politické směřování Slovenska se nemění.