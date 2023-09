Fico vede v nejnovějším průzkumu, Matovič je na hraně vstupu do parlamentu

Na druhém místě by skončilo Progresivní Slovensko s podporou 18,1 procenta. Dvojciferného výsledku by dosáhl ještě Hlas s 11,4 procenta, vyplývá z průzkumu společnosti NMS Market Research Slovakia pro deník SME, o němž informuje TASR.

Do parlamentu by se dostalo také hnutí Republika s více než osmi procenty hlasů, Slovenská národní strana s podporou 7,3 procenta a hnutí Sme rodina, které by oslovilo 5,8 procenta voličů.

Kampaň na Slovensku pomalu vrcholí, přičemž se do ní zapojila i prezidentka Zuzana Čaputová. Prezidentský palác ve středu oznámil, že hlava státu žaluje lídra Smeru Roberta Fica kvůli lžím a vymyšleným obviněním.

Mimo Národní radu by zůstala koalice vedená hnutím OĽANO. Ke vstupu do parlamentu potřebuje zisk sedmi procent hlasů, podle šetření ztrácí devět desetin. Expremiér Igor Matovič ve středu v rámci kampaně narušil tiskovou konferenci Smeru a dostal se do střetu s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku jsou vyhlášeny na 30. září. Politická krize v zemi nastala po pádu vlády Eduarda Hegera a konci předchozího Matovičova kabinetu.