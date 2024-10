Fico zpochybnil účinnost vakcín proti covidu

Fico rovněž zpochybnil samotný význam očkování proti covidu-19 a otevřeně se vyslovil proti případnému posílení pravomocí Světové zdravotnické organizace (WHO) v souvislosti s jakoukoliv budoucí pandemií.

Během svého vystoupení naznačil, že očkování nemusí být tak efektivní, jak se původně tvrdilo, a zpochybnil, zda vakcíny opravdu splnily očekávaný účel. Fico, který byl už dříve skeptický k opatřením spojeným s bojem proti pandemii, se tak připojil k narůstajícímu počtu politiků, kteří kritizují globální reakci na covid-19.

Premiér se rovněž ostře vymezil vůči případným návrhům na zvýšení pravomocí WHO. Podle něj by další posilování kompetencí této mezinárodní organizace mohlo znamenat nadměrný zásah do suverenity jednotlivých zemí, a to zejména v otázkách zdravotní politiky během mimořádných událostí, jakými jsou pandemie.

Ficovy výroky přicházejí v době, kdy svět čelí diskuzi o připravenosti na možné budoucí pandemie a o roli mezinárodních organizací v jejich zvládání. Tento postoj může posílit kritické hlasy, které se staví proti globálnímu přístupu k řízení zdravotních krizí a zdůrazňují potřebu národních opatření a rozhodování.

Světová zdravotnická organizace (WHO) byla jedním z hlavních aktérů v boji proti pandemii covidu-19, kdy pomáhala koordinovat globální úsilí o distribuci vakcín a léčiv. Avšak její role a reakce na pandemii byly terčem kritiky z různých stran, zejména kvůli obavám ohledně transparentnosti a rychlosti rozhodování.