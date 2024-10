Francouzský ministr řekl, jak by vítězství Ruska na Ukrajině změnilo svět

Barrot zdůraznil, že ruské vítězství by potvrdilo právo nejsilnějších a urychlilo by cestu k mezinárodnímu chaosu. Jeho slova pronesená vedle ukrajinského představitele Andrije Sybihy potvrzují neochvějnou podporu Francie vůči Ukrajině.

Tento týden ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj představil svůj „plán vítězství“, který zahrnuje porážku Ruska a posílení podpory ze Západu. Ukrajina se nadále spoléhá na mezinárodní pomoc, přičemž Francie hraje klíčovou roli jak ve vojenské podpoře, tak i v diplomacii. Sybiha poděkoval Paříži za výcvik ukrajinských jednotek a zdůraznil význam „speciálního partnerství“ mezi oběma zeměmi.

Jednou z velkých hrozeb pro další eskalaci konfliktu je podle Sybihy možné zapojení severokorejských vojáků bojujících na straně Ruska. Tato skutečnost by mohla mít závažné důsledky nejen pro Ukrajinu, ale i pro celosvětovou stabilitu. Severní Korea podle jihokorejské zpravodajské služby vyslala na ruský Dálný východ 1500 speciálních jednotek, které se účastní výcviku, s cílem podpořit ruské vojenské operace.

Tajná služba také zveřejnila družicové snímky na podporu těchto tvrzení a odhadla, že Severní Korea by mohla vyslat až 12 000 vojáků na pomoc Rusku ve válce.

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v pátek uvedl, že na východě Ruska je aktuálně cvičeno 11 000 severokorejských vojáků, kteří by měli být nasazeni na Ukrajinu 1. listopadu. Podle Budanova budou tito vojáci používat ruskou vojenskou techniku a munici. První skupina 2600 vojáků by měla být nasazena do Kurské oblasti na západě Ruska, kterou částečně obsadily ukrajinské síly.

Jižní Korea označila vyslání severokorejských jednotek do Ruska za vážnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost a uvedla, že bude reagovat všemi dostupnými prostředky, aby tuto situaci řešila.

Kreml popřel, že by severokorejští vojáci byli zapojeni do války na Ukrajině. Nicméně vzrůstající blízkost mezi Severní Koreou a Ruskem je patrná. Od loňského summitu na ruském Dálném východě se vztahy mezi oběma zeměmi dostaly na novou úroveň, kdy byla v červnu podepsána dohoda o strategickém partnerství, zahrnující i vzájemný obranný pakt.

Představitelé Jižní Koreje a Spojených států již dříve obvinili Severní Koreu z dodávek balistických raket a munice Rusku. Tato tvrzení však byla popřena jak Pchjongjangem, tak Moskvou. Vzrůstající vojenská spolupráce mezi oběma zeměmi je však stále sledována s velkým znepokojením.

Americký prezident Joe Biden spolu s lídry Německa, Francie a Británie v pátek vyjádřili své odhodlání pokračovat v podpoře Ukrajiny a zajistit spravedlivý a trvalý mír. Tato mezinárodní jednota je klíčová pro další průběh války a její možné důsledky.