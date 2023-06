FSB uzavřela vyšetřování Prigožina. Techniku wagnerovců pohlcuje ruská armáda

„Případ ozbrojeného povstání ozbrojenců byl 27. června odložen,“ napsala ruská agentura RIA Novosti. „Během vyšetřování případu vzpoury bylo zjištěno, že její účastníci zastavili své akce přímo směřující ke spáchání trestného činu, případ byl uzavřen,“ informovala CNN s odvoláním na prohlášení FSB.

Wagnerova skupina bude muset předat svou těžkou techniku aktivním jednotkám ruské armády. Prigožin už včera uvedl, že žoldnéřská skupina má ke 30. červnu opustit své pozice a předat vybavení Jižnímu vojenskému okruhu v Rostovu na Donu.

Potvrdila se slova vojenského analytika Seana Bella pro Sky News, o nichž EuroZprávy.cz informovaly v úterý ráno. „Nemyslím si, že by skupina byla absorbována do ruské armády. Zní to jednoduše, ale máte ruského brance, který není dobře placený, motivovaný ani vycvičený, a pak žoldáka, který je placený velmi dobře a nezajímá ho řetězec velení – jak se tito dva asimilují?“ vylíčil.

Západní pozorovatelé si ale myslí, že nepotrestat organizátory vzpoury je pro ruského prezidenta Vladimira Putina ostuda. „Zajímalo by mě, jestli viděl záběry z Rostova na Donu, města, které Wagnerovci v sobotu dobyli a kde místní obyvatelé bojovníky vřele vítali,“ podotkl v pondělí večer spolupracovník BBC Vitalij Ševčenko v reakci na Putinův večerní projev.