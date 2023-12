Guterres kvůli válce v Pásmu Gazy použil článek 99 Charty OSN

Humanitární podmínky během války Izraele s Hamásem se rychle mění na katastrofu s potenciálem nezvratně ovlivnit všechny Palestince, napsal Guterres v dopise předsedovi Rady bezpečnosti OSN (BR OSN).

"Takovému výsledku se musíme za každou cenu vyhnout," dodal Guterres s odkazem na článek 99 Charty OSN. Podle něj může "generální tajemník upozornit Radu bezpečnosti na každou věc, která by podle jeho mínění mohla ohrozit zachování mezinárodního míru a bezpečnosti."

Guterres tento článek použil poprvé od nástupu do úřadu v roce 2017. RB OSN aktuálně předsedá Ekvádor. Podle šéfa OSN momentální situace znemožňuje humanitární mise v Pásmu Gazy a upozorňuje také na kolabování zdravotnictví.

Opětovně také vyzval k příměří v konfliktu v Pásmu Gazy poté, co Izrael v posledních hodinách rozšířil své bojové operace v jižní části enklávy. "Připomínám svou výzvu k trvalému humanitárnímu příměří v Pásmu Gazy, bezpodmínečné a okamžité propuštění všech rukojmích a nepřerušovaný a nepřetržitý přísun humanitární pomoci, s cílem uspokojit potřeby lidí v celém Pásmu Gazy," napsal Guterres na sociální síti X.

Guterres už dříve prohlásil, že protektorát OSN v Pásmu Gazy by nebyl řešením pro tamní konflikt mezi Izraelem a Palestinci. Místo toho vyzval k "přechodnému období", které by zahrnovalo i arabské země a Spojené státy, směřující k dvoustátnímu řešení konfliktu.

Zdůraznil, že je klíčové transformovat tragédii v Izraeli a Pásmu Gazy do příležitosti a přejít "rozhodným a nezvratným způsobem k řešení izraelsko-palestinského konfliktu ve formě dvou států."

Podle šéfa OSN by měla být po skončení války mezi Izraelem a palestinským militantním hnutím Hamás posílena Palestinská samospráva, která by převzala kontrolu nad Pásmem Gazy. Zdůraznil, že Palestinská samospráva nemůže do Gazy vstoupit s doprovodem izraelských tanků. Guterres navrhl, že na přechodné období by mělo dohlížet mezinárodní společenství.

Generální tajemník OSN nevidí protektorát OSN v Gaze jako řešení. Místo toho vyzval k "přístupu několika zúčastněných stran", přičemž by Spojené státy byly považovány za "hlavního garanta bezpečnosti Izraele a arabské země za nezbytné k podpoře Palestinců".

Guterres zdůraznil nutnost spojení všech stran s cílem vytvořit podmínky pro přechod, který by posílil Palestinskou samosprávu v Gaze a přivedl k dvoustátnímu řešení konfliktu.

Mezi OSN a Izraelem panují od začátku incidentu konflikty. Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen v Ženevě uvedl, že generální tajemník OSN nesplňuje své povinnosti v dané funkci, zejména v souvislosti s nedostatečným odsouzením palestinského hnutí Hamás a jeho přílišnou blízkostí k Íránu. Informovala o tom agentura Reuters.

"António Guterres si nezaslouží být v čele OSN," prohlásil izraelský ministr zahraničí Kohen v adresaci generálního tajemníka. "Myslím, že by měl Guterres stejně jako všechny svobodné národy jednoznačně prohlásit: Osvoboďte Gazu od Hamásu. Všichni tvrdí, že Hamás je horší než ISIS. Proč to nemůže říci on?" dodal ministr, přičemž Hamás přirovnal k teroristické skupině Islámský stát, známé též jako ISIS.

Situace v OSN je od začátku konfliktu dlouhodobě napjatá. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan už dříve obvinil Radu bezpečnosti OSN z toho, že svým údajným proizraelským postojem prohlubuje současnou krizi v Gaze.

Jeho ministr zahraničí Hakan Fidan prohlásil, že se svět nachází ve zlomovém bodě. "Buď se posuneme k trvalému, udržitelnému míru, nebo začne světová válka," uvedl podle The Guardian. Izrael v reakci na postoj tajemníka OSN Antonia Guterrese uvedl, že odmítá vydávat víza představitelům OSN.

"Mezinárodní společenství se nestaví na odpor nezákonným a bezuzdným útokům izraelského režimu na civilisty," prohlásil Erdogan. "Zastáváme názor, že Rada bezpečnosti OSN nezastavila krveprolití a nenastolila příměří, ale svým jednostranným přístupem krizi ještě prohloubila," tvrdil Erdogan.

Erdoganovo prohlášení bylo zveřejněno krátce po jeho telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Rusko je spolu s Británií, Čínou, Francií a USA jedním z pěti stálých členů RB OSN. Turecký prezident obvinil Radu bezpečnosti z toho, že nečinně přihlíží kolektivnímu trestání obyvatel Gazy a že umožnila ochromení činnosti agentury OSN pomáhající palestinským uprchlíkům.

Izrael už dříve uvedl, že odmítl udělit vízum náměstkovi generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese pro humanitární záležitosti Martinu Griffithsovi. Stalo se tak v reakci na nedávná Guterresova vyjádření na půdě OSN.



"V souvislosti s jeho vyjádřeními nebudeme vydávat víza představitelům OSN. Už jsme odmítli udělit vízum náměstkovi generálního tajemníka pro humanitární záležitosti Martinu Griffithsovi. Přišel čas dát jim lekci," řekl podle médií izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan .

Erdan vyzval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, aby okamžitě odstoupil z funkce. Reagoval tak na jeho slova, o tom, že útok Hamásu na Izrael "nevznikl ve vzduchoprázdnu" a že Palestinci 56 let trpěli pod "dusivou okupací".

Guterres, ve své zprávě přednesené v Radě bezpečnosti, tvrdě odsoudil útoky palestinských radikálů, které 7. října si vyžádaly více než 1400 životů, a označil je za "strašné". Zároveň však upozornil, že tyto události nevznikly v izolaci, ale jsou důsledkem dlouhodobé okupace a útlaku Palestinců. Guterres zdůraznil, že Palestinci byli dlouhá léta vystaveni okupaci, neustálým konfliktům s osadníky, násilím, vysídlování a zničení jejich domů. Jejich naděje na politické řešení konfliktu postupně vyprchaly.

Izraelský ministr zahraničí Eli Kohen v reakci na toto prohlášení položil otázku, v jakém světě generální tajemník žije a vyjádřil nesouhlas s Guterresovým postojem. Izraelský velvyslanec v OSN pak uvedl, že generální tajemník, který projevuje pochopení pro masové útoky na nevinné, nemá podle něj vhodné vedení OSN a vyzval ho, aby rezignoval.

Guterres vyjádřil znepokojení nad "zjevným porušováním mezinárodního humanitárního práva" v pásmu Gazy a vyzval k okamžitému humanitárnímu příměří. "Jsem hluboce znepokojen jasným porušováním mezinárodního humanitárního práva, jehož jsme svědky v Gaze. Rád bych jasně řekl: Žádná strana ozbrojeného konfliktu nestojí nad mezinárodním humanitárním právem," řekl Guterres na zasedání Rady bezpečnosti OSN, ale Izrael výslovně nejmenoval.

Guterres, který osobně navštívil hraniční přechod Rafah mezi Egyptem a pásmem Gazy, také přivítal, že do Gazy začala přes Rafah proudit humanitární pomoc. "Je to jen kapka pomoci v oceánu potřebné humanitární pomoci. Navíc, naše zásoby pohonných hmot v Gaze vydrží už jen několik dní. To by byla další katastrofa," podotkl.

Šéf OSN zároveň zopakoval výzvu k okamžitému humanitárnímu příměří, jehož cílem je zmírnit utrpení, usnadnit a zajistit poskytování pomoci a umožnit propuštění rukojmí.

Podobné prohlášení učinil i lídr evropské diplomacie Josep Borrell před zasedáním ministrů zahraničí členských zemí. Z pohledu Evropské unie je podle něj neodkladnou prioritou v rámci blízkovýchodního konfliktu doručení humanitární pomoci obyvatelům Pásma Gazy, které bylo zasaženo izraelskými útoky.

Borrell zdůraznil, že vyhlášení humanitárního příměří by bylo pro situaci velmi prospěšné. Ministři se setkávají v Lucemburku v době, kdy OSN a humanitární organizace varují před katastrofálními důsledky izraelské blokády Pásma Gazy, která byla zavedena v reakci na brutální útoky palestinského hnutí Hamás na izraelském území.

"Osobně si myslím, že je nezbytné vyhlásit humanitární příměří, aby bylo možné poskytnout pomoc a distribuovat ji obyvatelům Pásma Gazy," řekl Borrell. Izrael však příměří dlouhodobé odmítá.