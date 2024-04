Hamás podle Mossadu odmítl příměří ve válce v Pásmu Gazy

Odmítnutí návrhu podle Mossadu návrhu potvrzuje, že šéf hnutí Hamás v Pásmu Gazy Jahja Sinwár nechce humanitární dohodu a návrat rukojmí, nadále pokračuje ve využívání napjaté situace s Íránem a má za cíl celkové vystupňování napětí v oblasti Blízkého východu.

Mossad to uvedl v prohlášení, které zveřejnila kancelář izraelského premiéra, dodává AFP.

USA, Egypt a Katar usilují zprostředkovat příměří v konfliktu a minulý týden se uskutečnila jednání v egyptské Káhiře.

Hnutí Hamás v sobotu uvedlo, že zprostředkovatelům v Egyptě av Kataru zaslalo svou odpověď na návrh příměří, který dostalo minulé pondělí (8. dubna).

Ten zahrnoval šestitýdenní zastavení bojů a výměnu přibližně 40 rukojmích za stovky palestinských vězňů včetně 100 odsouzených k doživotnímu vězení za vraždu Izraelců.

Došlo by také ke zvýšení dodávek humanitární pomoci do Pásma Gazy a k návratu mnoha – údajně až 150.000 – přesídlených Palestinců do toho, co po izraelské vojenské operaci zůstalo z jejich domovů.