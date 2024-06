Hamás pro CNN: Kolik rukojmí žije nikdo neví. Že vítáme smrt civilistů je lež

"K tomu nemám žádné informace. Nikdo o tom nic neví," odpověděl Hamdán na otázku CNN o počtu přeživších rukojmích. "Jsem přesvědčený, že pokud mají psychické problémy, může za to Izrael a jeho činy v Gaze," dodal. Podle něj byli rukojmí propuštěni v lepším stavu, než byli uneseni.

Hamdán také vysvětlil, proč Hamás, který je považován za teroristickou organizaci Spojenými státy a Evropskou unií, odmítl návrh na příměří. Podle něj musí Izrael nejprve přistoupit na úplné zastavení bojů, než začne vyjednávání o osvobození rukojmích z obou stran konfliktu.

"Potřebujeme jasný souhlas Izraele s ukončením bojů, úplné stažení z Gazy, které umožní Palestincům určit si vlastní budoucnost, a ukončení obléhání našeho území (...) Pak můžeme začít jednat o spravedlivé dohodě o výměně zajatců," uvedl pro CNN. "Izraelci chtějí přerušit boje jen na šest týdnů a pak je znovu obnovit. Američané zatím nedokázali přesvědčit Izrael, aby přijal úplné ukončení bojů," řekl Hamdán.

Návrh příměří, který oznámil americký prezident Joe Biden, předpokládá tři fáze. Po zastavení bojů a propuštění části rukojmích by se izraelská armáda stáhla z obydlených oblastí Gazy a umožnila návrat palestinských civilistů. Tato fáze by trvala šest týdnů.

Ve druhé fázi by byli propuštěni zbývající rukojmí, boje by se trvale ukončily a izraelská armáda by se zcela stáhla z Gazy. Poslední fáze by zahrnovala obnovu zničeného Pásma Gazy. Hamás s tímto plánem obecně souhlasí, ale vyjádřil pochybnosti, zda ho Izrael dodrží, uvádí Reuters.

Hamdán také odmítl zprávy deníku The Wall Street Journal (WSJ), které tvrdily, že lídr Hamásu v Gaze Jahjá Sinvár "vítá" smrt civilistů jako "nezbytnou oběť". Podle něj jde o falešnou zprávu vytvořenou někým, kdo není Palestinec, aby vyvinul tlak na Hamás a vyprovokoval jejich vůdce.

Sinwár údajně věří, že narůstající počty civilních obětí války v Gaze jsou pro Hamás výhodnější než ukončení bojů.

WSJ napsal, že zkoumal desítky textových zpráv, které Sinwár poslal vyjednavačům. Sinwár se od útoku 7. října 2023 na Izrael neukázal na veřejnosti a je považován za jednoho z hlavních organizátorů tohoto útoku, při kterém zemřelo přibližně 1200 lidí. Předpokládá se, že se ukrývá v komplikované síti tunelů Hamásu v Gaze.

Podle jedné ze zpráv Sinwár uvedl, že mají Izraelce přesně tam, kde je chtějí mít. V další zprávě mluví o civilních obětech jako o "nezbytných ztrátách", s odkazem na válku za nezávislost v Alžírsku.

V únoru, kdy se Izrael chystal zaútočit na město Rafah na jihu Gazy ještě před začátkem ramadánu, Sinwár podle WSJ apeloval na politické vedení Hamásu, aby v jednáních o příměří nedělalo ústupky a prosazovalo trvalé ukončení války. Tvrdil, že vysoký počet civilních obětí zvýší tlak na Izrael, aby ukončil ofenzívu.