Hamás se přestal účastnit jednání o příměří v Pásmu Gazy

"Na místě se tam nacházejí zástupci z Izraele, Spojených států, Kataru a Egypta. Katar a Egypt přitom v rámci tohoto procesu zprostředkovávají komunikaci s Hamásem ," uvedl mluvčí amerického resortu diplomacie Vedant Patel pro novináře.

Dodal, že jednání v Kataru se soustředí na detaily implementace mírového plánu předloženého v květnu americkým prezidentem Joem Bidenem. "Jsme názoru, že širší rámec toho, co prezident koncem května předestřel, byl obecně přijat. Samozřejmě je to jednání dvou stran a je to proces," uvedl Patel.

"Neočekávám, že z jednání dnes vzejde dohoda," uvedl mluvčí s tím, že jednání budou zřejmě pokračovat. Bílý dům přitom ve čtvrtek již označil začátek jednání za slibný.

Katar, Egypt a USA již několik měsíců působí jako zprostředkovatelé mírových jednání mezi Izraelem a Hamásem. Čtvrteční jednání se přitom považují za klíčový moment ve snaze zajistit příměří a usnadnit výměnu rukojmí v konfliktu v Pásmu Gazy, který začal po bezprecedentních útocích militantů na Izrael ze 7. října loňského roku.

Vyhlídky na uzavření příměří v pásmu Gazy se výrazně zkomplikovaly před dvěma týdny, když při útoku v Teheránu zahynul vůdce Hamásu Ismáíl Haníja. Írán a jím podporované militantní skupiny připisují zodpovědnost za Haníjovu smrt Izraeli, který to oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil. Obě strany pohrozily odvetou.

Biden v úterý vyjádřil přesvědčení, že dosažení dohody o příměří v pásmu Gazy by mohlo zabránit Íránu podniknout odvetný útok za Haníjovu smrt. Dodal, že ačkoli jednání o příměří začínají být obtížná, neztrácí naději.