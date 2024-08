Harrisová představila Walze. Trump je divný jako čert a slouží jen sobě, obul se do soupeře

Walz se prakticky okamžitě obul do republikánského kandidáta Donalda Trumpa a jeho kampaně. Soupeře demokratů označil za „divné jako čerty“ a zdůraznil, že exprezident „vrátí USA zpět“. Minnesotský guvernér sám sebe popsal jako kandidáta s venkovskými kořeny, uvedla britská stanice BBC.

Harrisová na shromáždění uvedla, že Walz je „bojovník za střední třídu, vlastenec“. Kandidát následně řekl, že Trump „o službě neví ani zbla – protože je příliš zaneprázdněn službou sobě“.

„Děkuji vám, že jste nám vrátila radost. Máme před sebou 91 dní. Budeme spát, až budeme mrtví. Během těchto 91 dní a každý den v Bílém domě budu každý den krýt viceprezidentce Harrisové záda – a my budeme krýt záda vám,“ vylíčil podle stanice CNN Walz během svého prvního projevu v pozici viceprezidentského kandidáta.

Kandidátka na první prezidentku v historii Spojených států mu za jeho nadcházející účast v listopadových volbách poděkovala. „Ode dne, kdy jsem oznámila svou kandidaturu, jsem se rozhodla najít partnera, který by mi pomohl vybudovat lepší budoucnost. Vůdce, který pomůže sjednotit náš národ a posunout nás vpřed. Bojovníka za střední třídu, vlastence, který stejně jako já věří v mimořádný příslib Ameriky. Příslib svobody, příležitostí a spravedlnosti – nejen pro některé, ale pro všechny,“ shrnula.

Walz už dříve uvedl, že roli viceprezidenta bude zastávat tak, jak bude Harrisová chtít. Své ambice stát se šéfem Bílého domu odmítl. „Měl velmi jasné pochopení, že má být partnerem, podporovat prezidenta, jít ven a spojit se s Amerikou a být tím vládnoucím partnerem,“ prohlásil někdejší kongresman Louisiany Cedric Richmond.

Richmond byl podle CNN do výběrového řízení na případného viceprezidenta hluboce zapojen. „Není to nejjednodušší pozice, ale je to velmi důležitá pozice,“ řekl k viceprezidentské roli.

Shromáždění se zúčastnil také pensylvánský guvernér Josh Shapiro, kterého si Harrisová jako viceprezidenta nakonec nevybrala, ač byl jedním z hlavních favoritů. „Budu vám i nadále každý den jako váš guvernér sloužit svým srdcem a duší a budu se snažit, aby se Kamala Harrisová a Tim Walz stali příštími vůdci Spojených států. Tim Walz je vynikající guvernér, Tim Walz je učitel. Tim Walz je gardista. Tim Walz je velký vlastenec,“ uzavřel Shapiro.