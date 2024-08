Harrisové vyhrožoval muž, že jí upálí zaživa. FBI zakročila

Přestože se více z řad českých atletů čekalo v rámci pondělního dopoledního programu letních olympijských her v Paříži spíše od běžců, tak trochu ve stínu se o nejlepší zprávu pro českou výpravu během tohoto atletického bloku postarala olympijská debutantka, tyčkařka Amálie Švábíková. I když pořadatelé vytyčili kvalifikační limit do výšky 470 cm, nemusela ho k potřebě postupu do finále nakonec skočit.