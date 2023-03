Herzog se snaží uklidnit situaci v Izraeli, mluvil s Netanjahuem i opozicí

Izraelský prezident Jicchak Herzog telefonicky hovořil s premiérem Benjaminem Netanjahuem a lídry opozice Bennym Gancem a Jairem Lapidem o dalším postupu v hledání kompromisu ohledně nyní odložené justiční reformy. Obě strany prezident vyzval, aby proces vyjednávání zahájily co nejdříve. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.