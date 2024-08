Hizballáh přešel do útoku. Na Izrael vypálil desítky raket, většina neprošla přes Iron Dome

Podle zpravodajského webu Times of Israel většinu těchto střel zneškodnil izraelský mobilní systém protivzdušné obrany Železná kupole (Kipat barzel). Nicméně portál Ynet uvedl, že v cílové oblasti útoku vypuklo několik požárů.

Hizballáh, podporovaný Íránem, prohlásil, že jeho útok na mošav Bejt Hilel v severním Izraeli byl odpovědí na izraelské útoky na libanonské vesnice Kfar Kila a Dajr Siriani, při nichž byli zraněni civilisté.

Podle agentury AFP šlo o další z řady přeshraničních útoků, které Hizballáh podniká na podporu palestinského lidu.

Hizballáh zvýšil počet těchto přeshraničních útoků proti komunitám na severu Izraele v loňském říjnu, kdy izraelská armáda zahájila ofenzívu v Pásmu Gazy, které ovládá militantní hnutí Hamás, jako odpověď na teroristický vpád palestinských komand do komunit na jihu Izraele.

Nejnovější raketový útok Hizballáhu přišel v době eskalace situace v regionu po násilné smrti vůdce palestinského militantního hnutí Hamás Ismáíla Haníji a velitele Hizballáhu Fuáda Šukra, kteří byli zabiti při útocích připisovaných Izraeli.

Hamás a Írán, na jehož území byl útok na Haníji proveden, hrozí Izraeli odvetou.

Zpravodajský web i24 News v sobotu informoval, že Izrael se připravuje na možné kombinované útoky Íránu a Hizballáhu, které by mohly přijít "v nejbližších dnech".

Americké zdroje, citované zmíněným webem, se domnívají, že Írán by mohl útok načasovat na vzpomínkový a postní den Tiša be-av, který připadá na 12. a 13. srpna, aby útok měl co největší dopad.

Izraelské bezpečnostní služby se obávají, že Hizballáh a Írán by mohly zaútočit "na více frontách" a útoky by mohly být zaměřeny přímo na Izrael. Izraelští představitelé diskutují o nejvhodnější reakci na tento scénář, včetně možnosti "přípravy na totální válku," pokud to bude nutné. Civilní obyvatelstvo bylo prozatím doporučeno zůstat v blízkosti svých tzv. bezpečnostních pokojů.