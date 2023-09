Hollywoodská stávka částečně končí, scénáristé se vrací do práce

Organizace The Writers Guild of America v prohlášení uvedla, že vedoucí zástupci odborů se jednomyslně shodli na ukončení stávky. 11 500 členů nyní čeká hlasování o dohodě na tři roky, která zajistí navýšení odměn i ochranu před umělou inteligencí. Probíhající stávka herců zatím pro tuto chvíli pokračuje, uvedla BBC.

Spor vedl k pozastavení několika úspěšných amerických pořadů, včetně populárních seriálů The Last of Us nebo Stranger Things a řady denních a večerních talk show.

Konec stávky scénáristů však pro Hollywood ještě neznamená definitivní návrat do normálu, připomněla BBC. V červenci se totiž ke stávce připojili také herci, kteří rovněž stojí o zvýšení platů a zlepšení pracovních podmínek.

Scénáristé přestali pracovat na začátku května, šlo o nejdelší stávku v Hollywoodu za několik desetiletí. Podle odhadu ekonoma Kevina Klowdena z Milkenova institutu přišla americká ekonomika zhruba o pět miliard dolarů.