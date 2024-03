Hrůzný, surový... Útok kladivem na Volkova znepokojil i Bílý dům

Mluvčí rady Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby řekl, že neumí potvrdit litevská tvrzení, že do útoku na Volkova byly zapleteny ruské speciální služby. Zdůraznil však, že útok je připomínkou všech "velmi reálných výhrůžek" namířených na odpůrce Kremlu.

"Jsme velmi, velmi znepokojeni tímto útokem na Leonida Volkova," řekl Kirby novinářům v telefonátu. Dodal, že " o neuvěřitelně násilném útoku muže přicházejí prostě hrozné, hrozné, syrové zprávy a přejeme panu Volkovovi všechno nejlepší a brzké uzdravení ".

Mluvčí také uvedl, že představitelé Spojených států "nemají v tomto stadiu mnohem více podrobností o tom, kdo to udělal, ani o motivaci "činu.

Kirby však řekl, že útok "by nám všem měl sloužit jako připomínka velmi reálných hrozeb, kterým čelí členové občanské společnosti v Rusku každý den. Rozhodně to podtrhuje to nebezpečí a hrozby, jakým čelí jen proto, že vyjadřují odpor," doplnil.

Volkova museli nakrátko přijmout do nemocnice, když ho v úterý večer před jeho domem v litevském hlavním městě Vilniusu pachatel několikrát udeřil kladivem. Šéf litevské tajné služby ve čtvrtek informoval, že " to vypadá na práci ruských speciálních služeb, evidentně udělanou prostřednictvím najaté osoby ".

K útoku došlo téměř měsíc po Navalného smrti v ruském vězení za polárním kruhem, ze které Volkov obvinil Putina, a několik dní před prezidentskými volbami, které Putinovi prodlouží setrvání u moci.

Kreml oznámil, že se k událostem v Litvě neumí vyjádřit, ale dodal, že Putina " není třeba se bát, ale respektovat ho a poslouchat ".