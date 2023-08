Medveděv na telegramu napsal, že "osvícený svět se znovu otřásl, když se dozvěděl o alokaci desítek nesmyslně (utracených) miliard dolarů pro zombie ze země 404". Dodal, že "kamikadze v hořících západních tancích tyto peníze neuvidí", ale podpora ukrajinské protiofenzívy pomůže USA udržet "mýtus o velké dolarové ekonomice".

"Trpícím lidem v zákopech rozdělené země stačí opravdu jen kapitulace, která by snad otevřela cestu k míru. Ale ani Washington, ani Kyjev nechtějí mír. Amerika chce nerozdělenou moc a kvůli ní nešetří krvavý ukrajinský tuk," uvedl dále.

Medveděvova slova o "tuku" odkazují na populární ukrajinské jídlo salo, vepřový špek pocházející ze hřbetu. Ruská propaganda často využívá stereotypu ukrajinského lidu milujícího toto jídlo a vykresluje Ukrajince jako "salo-žrouty".

Není to za poslední týdny poprvé, co ruský exprezident hovoří o kapitulaci Ukrajiny. Počátkem července uvedl, že válka by mohla za určitých podmínek skončit během několika dní. "Obecně lze každou válku, dokonce i světovou, ukončit velmi rychle. Buď pokud bude podepsána mírová smlouva, nebo pokud uděláte to, co udělali Američané v roce 1945, když použili své jaderné zbraně a vybombardovali dvě japonská města. Skutečně pak omezili vojenskou kampaň. Cenou byly životy téměř 300 000 civilistů," uvedl Medveděv na telegramu.

V reakci na západní kritiku o nedostatečné modernosti ruské armády Medveděv sebevědomě prohlásil, že je to lež, a Rusy ujistil, že "pokud USA a jejich vazalové přestanou Ukrajinu zásobovat zbraněmi, válka prý do pár měsíců skončí." Věří, že by mohla skončit i za pár dní, kdyby Západ okamžitě přestal dodávat zbraně Ukrajině.

Medveděv už dříve varoval Západ před možnou jadernou eskalací konfliktu na Ukrajině, pokud by došlo k poskytnutí jaderných zbraní Kyjevu. Svůj minulý vzkaz ale adresoval především USA, Německu či Velké Británii.

"Existují nevratné válečné zákony. Pokud dojde na jaderné zbraně, budeme muset přikročit k preventivnímu úderu," řekl Medveděv podle Reuters ruským státním agenturám. Bývalý prezident je aktuálně místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace.

Pokud by Západ poskytl Ukrajině jaderné zbraně, což ale žádný stát dosud ani nenaznačil, Rusko by podle Medveděva reagovalo "raketou s jadernou hlavicí". "Anglosasové si to zcela neuvědomují a věří, že k tomu nedojde," poznamenal politik. "Za určitých podmínek by k tomu došlo," dodal.

"Čím víc zbraní bude dodáno, tím nebezpečnější svět bude," řekl Medveděv podle Reuters ruským státním médiím také během květnové cesty do Vietnamu. "A čím ničivější zbraně to budou, tím pravděpodobnější je scénář, kterému se běžně říká 'jaderná apokalypsa'," pokračoval.

Před několika měsíci také vyzval k "fyzické likvidaci" současného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Toto prohlášení přišlo poté, co Moskva obvinila Kyjev z útoku pomocí bezpilotních letounů na Kreml, který měl údajně za cíl atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina.