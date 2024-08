Írán by mohl zaútočit na Izrael už tento týden, varují USA

"Musíme být připraveni na to, co by mohlo být významnou sérií útoků. Pokud jde o možné načasování, sdílíme stejné obavy a očekávání jako naši izraelští partneři. Mohlo by se to stát tento týden," řekl Kirby.

Napětí na Blízkém východě eskalovalo v době války mezi Izraelem a palestinským militantním hnutím Hamás v Pásmu Gazy, zejména po zabití vysokopostaveného velitele Hizballáhu Fuáda Šukra při izraelském útoku na Bejrút a atentátu na vůdce Hamánu.

Írán a jím podporované militantní skupiny připisují zodpovědnost za zabití Haníji Izraeli, který to oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil. Obě strany pohrozily odvetou za tyto útoky.

Prezident USA Joe Biden v pondělí diskutoval o napětí na Blízkém východě s lídry Francie, Německa, Itálie a Británie, oznámil Bílý dům. Po společném telefonátu vydali lídři prohlášení, ve kterém vyzvali Írán, aby "upustil od neustálých hrozeb útoku na Izrael".

Lídři také diskutovali o vážných důsledcích pro regionální bezpečnost, pokud by k takovému útoku došlo, a vyzvali k příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás v Pásmu Gazy.