Írán projevuje náznaky ochoty obnovit jednání o svém jaderném programu

Grossi tuto informaci sdělil na základě svých nedávných jednání s íránským ministrem zahraničních věcí Abbásem Arákčím, se kterým se setkal v New Yorku během Valného shromáždění OSN. Teherán podle Grossiho naznačuje ochotu obnovit spolupráci nejen s MAAE, ale také s bývalými signatáři jaderné dohody z roku 2015.

Tato situace přichází v době, kdy Írán výrazně omezil přístup inspektorů MAAE do svých jaderných zařízení. Monitorovací kamery byly vypnuty a inspektorům byla odebrána akreditace.

Grossi plánuje v říjnu cestu do Teheránu, kde bude usilovat o návrat inspektorů do Íránu.

Grossi uvedl, že hodlá jednat o "různých monitorovacích a ověřovacích opatřeních", a vyjádřil přesvědčení, že by mohlo být dosaženo dohody ještě před uzavřením širší dohody. Podle něj by to byl "velmi konstruktivní signál" směrem k budoucím jednáním.

Íránský jaderný program v posledních letech výrazně pokročil. Podle MAAE Írán urychlil proces obohacování uranu a od současné úrovně 60 % obohacení je technicky už jen krok k dosažení 90procentní úrovně, potřebné pro výrobu jaderné zbraně. Teherán však stále popírá jakékoli záměry získat atomovou bombu.

V rozhovoru pro AFP Grossi zdůraznil důležitost využít této příležitosti k obnovení dialogu s Íránem a vyjádřil důvěru v schopnosti Abbáse Arákčího, zkušeného vyjednavače, který by mohl jednání urychlit. "Zná celý proces, což nám umožňuje rychlejší postup," vysvětlil Grossi.