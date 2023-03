Írán se dohodl na obnově diplomatických vztahů se Saúdskou Arábií

Automobilka Škoda Auto převezme v rámci koncernu Volkswagen do roku 2027 zodpovědnost za vývoj kompletní motorové řady EA 211. K atmosférickým benzínovým agregátům MPI tak přibere i vývoj přeplňovaných motorů TSI o objemu do 1,5 litru. Do oddělení technického vývoje kvůli tomu přijme přes 100 kvalifikovaných pracovníků.