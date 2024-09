Írán slibuje odvetná opatření za nové sankce kvůli balistickým raketám

"Tento krok tří evropských zemí je pokračováním nepřátelské politiky Západu a ekonomického terorismu vůči íránskému lidu, kterému bude Íránská islámská republika čelit přiměřenými a proporcionálními opatřeními," uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Násir Kanaání.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken v úterý potvrdil, že Rusko obdrželo od Íránu balistické rakety, které pravděpodobně během několika týdnů použije proti Ukrajině. Blinken varoval, že spolupráce mezi Moskvou a Teheránem představuje ohrožení širší evropské bezpečnosti.

Zprávy o tom, že Írán dodává Rusku balistické rakety krátkého doletu, se začaly objevovat v médiích během uplynulého víkendu, s odvoláním na anonymní americké a evropské představitele.

Francie, Německo a Británie ostře odsoudily íránské dodávky balistických raket Rusku a plánují nové sankce proti společnosti Iran Air. "Tento krok je eskalací ze strany Íránu i Ruska a představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost," uvedly země ve společném prohlášení, které zveřejnilo německé ministerstvo zahraničních věcí. Současně vyzvaly Teherán, aby přestal podporovat ruské vojenské akce na Ukrajině.

Dodávka íránských balistických raket do Ruska znamená další eskalaci vojenského konfliktu, a Evropská unie na to hodlá rozhodně reagovat. Uvedl to mluvčí Evropské služby pro vnější činnost Peter Stano.

Diplomatická služba EU již na žádost šéfa diplomacie Josepa Borrella připravila balíček "cílených opatření" proti Íránu. Ta vstoupí v platnost, pokud je schválí všech 27 členských států EU.

"Máme důvěryhodné informace o dodávkách íránských balistických raket do Ruska. Borrell varoval Írán před takovým krokem," řekl Stano. Podle něj je tento transfer v rozporu s Chartou OSN a mezinárodním právem.

Dodávka balistických raket může podle Stana pomoci ruské bombardovací kampani proti ukrajinským civilistům, což povede k dalším civilním obětem.

Írán přitom popírá, že by dodával balistické rakety Rusku, a označuje tato tvrzení za "ošklivou propagandu" Západu.

Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Západ se tímto způsobem snaží zakrýt svou vojenskou podporu Izraeli v konfliktu v Pásmu Gazy.