Itálii postihl velikonoční příliv migrantů. Dorazilo jich přes dva tisíce

Od pátku přistálo na italském ostrově Lampedusa 40 lodí s více než 2000 běženců. Další lidé se do Itálie dostanou poté, co je na moři zachránila pobřežní stráž. Ta v pondělí zasahovala u plavidla se 400 migranty asi 250 kilometrů jihovýchodně od sicilského mysu Capo Passero a u přeplněné rybářské lodi s 800 migranty asi 200 kilometrů od sicilského přístavu Syrakusy. Část z nich by měla v noci na středu dorazit do přístavu v Katánii.

Ostrov Lampedusa je častým cílem migrantů, protože leží nejblíže břehům Afriky - asi 190 kilometrů od tuniského přístavu Sfax. Tamní přijímací středisko s kapacitou pro 400 osob bývá chronicky přeplněné; nyní tam je asi 1800 lidí.

Do Itálie letos po moři dorazilo přes 28.000 migrantů, v porovnání se stejným obdobím loni je to čtyřikrát více.