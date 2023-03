Izrael a Polsko se po letitých sporech zase usmířily

Kohen dnes uvedl, že se polský velvyslanec po dvou letech vrátí do Izraele. "Přijel jsem sem, abych obnovil vztahy mezi našimi zeměmi. Jsem šťastný, že jsme se dohodli na návratu polského velvyslance do Izraele," řekl izraelský ministr na společné tiskové konferenci se svým polským protějškem. "Je to důležitý okamžik ve vztazích mezi našimi zeměmi," dodal.

Kohenova návštěva je první na úrovni ministra zahraničí od roku 2018. Následovat má návštěva izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga, který se má příští měsíc zúčastnit akcí k 80. výročí povstání ve varšavském židovském ghettu, uvedl Rau.

Židovští studenti středních škol vyjížděli do bývalých nacistických koncentračních táborů v Polsku, aby si rozšířili informace o vyvraždění milionů Židů za druhé světové války a uctili jejich památku. Podle serveru The Times of Israel se těchto cest před pandemií covidu-19 účastnilo na 40.000 studentů ročně. Tyto vzdělávací cesty loni zrušila izraelská strana. Podle některých zdrojů proto, že Polsko naléhalo na Izrael, aby se jeho studenti neučili o případech polských občanů kolaborujících za války s nacisty.

V posledních letech se izraelsko-polské vztahy zhoršily kvůli sporům ohledně polských zákonů, které Izrael vnímal jako zlehčování činů některých Poláků za holokaustu a které omezily nároky obětí holokaustu a jejich příbuzných na restituce majetku.

Dohodu o obnovení cest studentů do koncentračních táborů už tento měsíc přivítal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle serveru The Times of Israel řekl, že lekce o holokaustu se mohou vést mnoha způsoby, ale že nejlepší je vidět na vlastní oči místa, kde se holokaust odehrál.

Rau dnes podle agentury PAP prohlásil, že dohoda umožňuje polské straně na stejných principech organizovat vzdělávací návštěvy v Izraeli, a to díky tomu, že polská strana během ročního vyjednávání trvala na rovnoprávnosti a reciprocitě. Závazek zajistit bezpečnost přitom bude spočívat na přijímající straně, což má urovnat spory ohledně ozbrojených izraelských strážců provázejících školní výpravy. Ty by se napříště měly v Polsku dozvědět také něco o polských dějinách a dějinách tisíciletého soužití Poláků s Židy.

Kohen řekl, že doufá, že zakrátko bude mít možností přivítat ve své vlasti polského kolegu.