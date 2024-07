Izrael vyzval k vyloučení Turecka z NATO

"Vzhledem k Erdoganovým hrozbám útoku na Izrael a jeho nebezpečné rétorice, nařídil ministr zahraničí Jisrael Kac diplomatům, aby okamžitě kontaktovali všechny členy NATO, požadovali odsouzení Turecka a jeho vyloučení z Aliance," oznámilo izraelské ministerstvo zahraničí.

Erdogan, známý svou ostrou kritikou izraelské ofenzívy proti Hamasu v Gaze, prohlásil na akci své strany AKP v Rize, že Turecko by mohlo podniknout podobné kroky jako v Náhorním Karabachu a Libyi.

"Není důvod, proč bychom to nemohli udělat. Musíme být silní, abychom mohli podniknout tyto kroky," dodal.

Turecký prezident neupřesnil, jakou formu intervence má na mysli. Představitelé AKP se ke komentářům Erdogana odmítli vyjádřit.

Jisrael Kac už dříve reagoval na Erdoganovy výroky na síti X, kde napsal, že "Erdogan jde ve stopách Saddáma Husajna a vyhrožuje útokem na Izrael. Měl by si vzpomenout, co se tam stalo a jak to skončilo."

V březnu 2003 americké jednotky vpadly do Iráku, kde měly být zbraně hromadného ničení, což vedlo ke svržení Saddáma Husajna. O tři roky později byl Husajn popraven za masakry Kurdů a šíitů.

Od začátku války v Gaze před téměř devíti měsíci se vztahy mezi Izraelem a Tureckem výrazně zhoršily. Erdogan označil Hamas za "osvobozovací organizaci" a přirovnal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k Hitlerovi. V polovině července Erdogan prohlásil, že Turecko nebude podporovat budoucí spolupráci mezi NATO a Izraelem, dokud na palestinských územích nezavládne trvalý mír.

Válku v Gaze zahájil útok Hamasu a dalších skupin na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém zahynulo přes 1200 lidí. Izrael odpověděl masivními leteckými útoky a pozemní ofenzívou.