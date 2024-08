Izraelci dostali čas. Íránská odveta za Haníju má zpoždění, zpravodajci znají důvod

Už na začátku týdne američtí představitelé v čele s šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem předpokládali, že k úderu dojde do 24 hodin. Írán ani Hizballáh ale dosud nepodnikly žádné agresivní kroky. Přesto si tito představitelé jsou jistí, že se útok blíží.

Jeho přesná povaha ale podle serveru Jerusalem Post zůstává nejasná. „Odpověď může být odložena na čtvrtek nebo pátek,“ uvedl Post s odvoláním na zpravodajskou stanici Al Arabiya.

Teherán může čekat na ukončení středečního summitu Organizace islámské spolupráce (OIC), který se koná v saúdskoarabské Džiddě. „Očekáváme, že to bude pokračovat, protože Írán řekne svým zmocněncům, aby se uvolnili a obnovili útoky na naše jednotky,“ uvedl jeden z amerických představitelů.

Írán o schůzku OIC požádal v návaznosti na smrt Haníji. Sama organizace prohlásila, že se schůzka bude konat „v reakci na pokračující zvěrstva páchaná izraelskou okupací na palestinském lidu, zejména v Pásmu Gazy“. Šéf Hizballáhu Hasan Nasralláh naznačil, že militantní hnutí bude reagovat, ale „ponechal otevřenou možnost koordinovaného rozsáhlého útoku na více frontách,“ píše Jerusalem Post.

Podle Al Arabiya se Američané domnívají, že dokážou ubránit Izrael před většinou odpalů z Íránu a od jeho zástupců z Jemenu, Iráku a Sýrie. Velikost raketového arsenálu Hizballáhu však Washington znepokojuje. „Bylo by to déle, než kolik by současná izraelská obrana dokázala vydržet,“ odpověděl anonymní americký představitel na otázku Al Arabiye týkající se toho, jak dlouho se Izrael nátlaku Hizballáhu zvládne bránit.

Izrael a Hizballáh si v poslední dnech vyměňují silné raketové útoky, jak uvedl například americký list New York Times. Írán a jeho zmocněnci v regionu mezitím plánují útok na židovský stát.

Děje se tak poté, co izraelské letectvo minulé úterý zabilo vysoce postaveného člena Hizballáhu Fuáda Šukra v libanonském hlavním městě Bejrútu; a ani ne o den později byl při útoku v Teheránu zabit politický vůdce Hamásu Haníja.