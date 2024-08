Izraelská armáda střílela na humanitární vůz OSN

"Jasně označený humanitární vůz OSN, který byl součástí konvoje plně koordinovaného s izraelskou armádou, byl desetkrát zasažen izraelskou střelbou, přičemž náboje mířily na přední okna," uvedl mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric s tím, že nikdo ze dvou pasažérů ve vozidle nebyl zraněn.

"Jedná se o nejnovější incident, který ukazuje, že zavedené systémy koordinace nefungují. Nadále spolupracujeme s izraelskou armádou, abychom zajistili, že se podobné situace nebudou opakovat," dodal Dujarric.

WFP oznámil, že pozastavuje pohyb svých zaměstnanců v Pásmu Gazy do odvolání poté, co byl jeden z jejich vozů zasažen palbou na izraelském vojenském kontrolním stanovišti. "Je to naprosto nepřijatelné a jedná se o nejnovější z řady incidentů, které ohrozily životy členů našeho týmu v Gaze," uvedla ředitelka WFP Cindy McCainová.

Podle WFP k incidentu došlo na mostě Wádí Gaza na izraelském kontrolním stanovišti poté, co tým dokončil misi na jihu Pásma Gazy. WFP také zveřejnil fotografii bílého vozu OSN s poškozenými okny od nábojů.

Dujarric uvedl, že není jasné, zda byly informace o pohybu vozidla, které OSN poskytla izraelským úřadům, správně předány dál.

Toto není první případ od začátku války mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, kdy bylo vozidlo OSN v Pásmu Gazy zasaženo. V květnu byl při zásahu vozidla zabit pracovník OSN z Indie. Podle OSN byl tehdy vůz zasažen tankovou palbou na jihu Pásma Gazy.