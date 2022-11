Jak snížit výdaje za energie? Tokijská guvernérka dala občanům radu k nezaplacení

Na mnohých místech v Česku v pátek a v noci na dnešek napadl první sníh a poprvé v této zimní sezoně vyjely do terénu sypače. Silnice jsou sjízdné, řidiči by ale měli jezdit opatrně. Na většině silnic sníh neleží. Některé jsou po chemickém ošetření mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Řidiči by měli dávat pozor hlavně ve vyšších polohách, kde by mohlo opět sněžit. Někde také může být námraza.

Zdroj: ČTK