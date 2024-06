Jak zabránit blackoutu? Ruské útoky ničí ukrajinskou energetickou síť, Zelenskyj přišel s návrhem, co s tím

Vláda dostala za úkol představit program na podporu výroby a skladování elektrické energie ze slunečního záření. Obyvatelé by měli k instalaci solárních panelů obdržet bezúročnou půjčku. Řekl to Zelenskyj ve svém čtvrtečním večerním proslovu.

Prezident se také zavázal vybudovat více zařízení na decentralizované zásobování elektřinou. Chce tak zajistit alternativní zásobování elektřinou pro administrativní budovy a budovy kritické infrastruktury.

Ukrajina dosud v důsledku ruských útoků přišla přibližně o polovinu své kapacity pro výrobu elektrické energie. Obyvatelé zažívají i každodenní výpadky elektřiny a tedy i vody, přičemž existují obavy, že během zimy se situace ještě zhorší.

Ukrajinci se navíc budou muset v nejbližších týdnech připravit na ještě rozsáhlejší přerušení dodávek elektřiny způsobené systematickými útoky ruských sil na energetickou infrastrukturu země. V ukrajinské státní televizi uvedl ředitel společnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj.

"V následujících týdnech se situace ve srovnání s dneškem výrazně zhorší," varoval Kudryckyj. Přerušení dodávek elektřiny se pravděpodobně prodlouží až na 12 hodin denně a taková situace bude trvat do konce července.

K dalším výpadkům by podle Kudryckého mohlo dojít v důsledku údržbářských prací v jaderných elektrárnách a povětrnostních podmínek.

Plánované odstávky se budou opakovat zejména ve večerních hodinách a ve špičkách. Situace se nezmění, dokud nedokončí nezbytné opravy dvou jaderných reaktorů.

Ukrajina byla po ruských útocích nucena zvýšit dovoz elektřiny ze sousedních zemí Evropské unie. Zároveň vyzvala spojence, aby jí pomohli při obnově energetického sektoru a poskytli další systémy protivzdušné obrany na ochranu kritické infrastruktury.

Ukrajinští energetici se snaží opravit škody způsobené rostoucími ruskými vzdušnými útoky, které mají za cíl zničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu, poškodit ekonomiku a podlomit morálku společnosti.

Obávají se, že nedokáží zemi připravit na zimu, pokud spojenci Kyjevu neposkytnou systémy protivzdušné obrany, jako jsou americké Patrioty, které by pomohly zastavit další útoky Rusů na již poškozené elektrárny.

Spojené státy již dodaly některé systémy Patriot Ukrajině a nedávno oznámily, že pošlou další. Reagují tak na naléhavé žádosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

V elektrárně, která patří společnosti DTEK, největšímu soukromému dodavateli elektrické energie na Ukrajině, zůstal po nedávném raketovém útoku v jedné části chaos způsobený rozbitým sklem, rozdrcenými cihlami a ohnutými kusy kovu.

Tato uhelná elektrárna je jedním ze čtyř podniků DTEK, které byly při útoku zasaženy. Kvůli bezpečnostním důvodům nelze zveřejnit umístění elektrárny, technické podrobnosti škod ani jména zaměstnanců.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba informoval magazín Foreign Policy, že polovina ukrajinského energetického systému byla poškozena ruskými útoky.

DTEK uvádí, že od začátku ruské invaze v roce 2022 přišla o 80 procent své výrobní kapacity a že na její podniky bylo namířeno téměř 180 vzdušných útoků. Oprava všech poškozených elektráren by trvala šest měsíců až dva roky, i kdyby Rusko neprovádělo další útoky.

Agentura AP popsala příběhy několika lidí z energetického sektoru. Ruslan, vedoucí směny, byl ve velíně, když začaly znít sirény. Poslal své lidi do krytu ve sklepě, ale sám zůstal na místě. Místo útoku bylo jen několik metrů daleko. Vyrazil do tmy, prachu a ohně. Tvrdí, že neměl strach, protože "věděl, co má udělat", ujistit se, že jeho tým je v pořádku, a poté se zapojit do hašení požáru.

Oleh říká, že Rusové "se neustále učí" a upravují svou taktiku. Původně útočili na transformační stanice, nyní se zaměřují s čím dál větší přesností na samotnou infrastrukturu pro výrobu elektrické energie. A to opakovaně.

Výkonný ředitel DTEK Dmytro Sacharuk v březnu řekl, že z deseti objektů, které firma opravila po dřívějších útocích, byly dvě třetiny znovu zasaženy.

Ukrajinské společnosti působící v energetice téměř vyčerpaly peníze, vybavení a náhradní díly potřebné k opravě škod způsobených Ruskem. Elektrárny naléhavě potřebují speciální vybavení, které na Ukrajině není možné dostatečně rychle a v dostatečném množství vyrobit.

Více než 50 pracovníků DTEK bylo při ruských útocích od začátku invaze zraněno a tři zemřeli. Zaměstnanci firmy říkají, že pracují navzdory nebezpečí, protože si uvědomují, jak důležitá je jejich práce.

Dmytro, který byl při nedávném útoku ve službě a přežil ho s kolegy ve sklepním krytu, popisuje, že mu "krvácelo srdce", když viděl rozsah škod. "Zničeno to bylo během sekundy, okamžiku," říká. Předtím pracoval v Záporožské jaderné elektrárně, kterou Rusové krátce po invazi ovládli. A plánuje pokračovat v práci "každý den, dokud to bude možné."