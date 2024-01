Jak zabránit opakování pandemie? Šéf WHO je znepokojen

194 členských států WHO jedná o dohodě, která by zvýšila připravenost na budoucí zdravotní katastrofy nebo by jim předcházela. Původně se očekávalo, že dohoda bude schválena na výročním zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA) v květnu tohoto roku.

Tedros na zahájení zasedání Výkonné rady WHO v Ženevě připomněl zemím, že se světoví lídři zavázali vyřešit jednání o této dohodě a dodatcích k mezinárodním zdravotním předpisům do května letošního roku.

Vyjádřil však obavy, že členské státy tento závazek možná nesplní, a zdůraznil, že zbývá málo času a několik otázek ještě zůstává nevyřešeno. Podle něj by neschválení dohody bylo "promarněnou příležitostí, kterou nám příští generace nemusí odpustit".

Vyzval členské státy, aby naléhavě pracovaly na dosažení konsensu o silné dohodě, která by ochránila budoucí generace před pandemiemi. Světové zdravotnické shromáždění je plánováno na konec května do začátku června 2024.

WHO už dříve vyjádřila znepokojení nad globálním přístupem k onemocnění covid-19. Maria Van Kerkhove, americká epidemioložka a expertka WHO na covid, v Ženevě prohlásila, že ačkoli aktuálně není krize, covid-19 stále představuje hrozbu pro celosvětové zdraví.

Van Kerkhove upozornila na nedostatečné očkování a nedostatečné přijímání ochranných opatření, jako je nošení roušek na místech s vysokou koncentrací lidí. Podle ní by lidé s příznaky nemoci měli nadále zůstávat doma.

Dodala, že asi šest procent lidí, kteří onemocněli covid-19 s příznaky, trpí dlouhodobými komplikacemi, zahrnujícími únavu, neurologická onemocnění a srdeční choroby.

Van Kerkhove zdůraznila, že vakcíny jsou účinnou ochranou před závažným průběhem onemocnění.

Navrhla, aby osoby starší 75 let a jedinci s jinými onemocněními nebo oslabeným imunitním systémem dostávali posilovací dávky každých šest až 12 měsíců.

WHO kritizovala nedostatečné testování v mnoha zemích, což pravděpodobně vede k podhodnocení skutečného počtu případů nákazy. Analýzy odpadních vod naznačují, že ve společnosti cirkuluje dvakrát až devatenáctkrát více viru SARS-CoV-2, než oficiální údaje naznačují.

Do konce roku 2023 bylo WHO nahlášeno přibližně sedm milionů úmrtí na covid-19, ale Van Kerkhove uvádí, že skutečný počet úmrtí pravděpodobně bude nejméně třikrát vyšší.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanem Ghebreyesus v minulém týdnu upozornil na zvýšené šíření nemoci covid-19 v prosinci v důsledku nedávných svátků, s téměř 10 000 hlášenými úmrtími a 42% nárůstem hospitalizací ve více než 50 zemích, zejména v Evropě a Americe.

Tedros naznačil, že i přes pokles oproti vrcholu pandemie je tato úroveň úmrtí nepřijatelná.