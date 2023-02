Jill Bidenová naznačila, že se její muž bude znovu ucházet o prezidentský úřad

"(Joe) byl poslední dobou velice zaneprázdněný cestou na Ukrajinu a řešením domácích záležitostí. Myslím, že americké zájmy upřednostňuje před svými vlastními," uvedla Bidenová v odpovědi na dotaz, zda mohou Američané brzy očekávat oznámení o kandidatuře. Později dodala, že ona sama "nevidí jako možnost", že by nekandidoval.

Již dříve během své cesty po Namibii a Keni se Bidenová také novinářů agentury AP rétoricky zeptala: "Jsem samozřejmě plně pro. Kolikrát to ještě musí (Biden) říct, abyste tomu věřili?", což americká média interpretují jako další ze série náznaků, že Biden kandidovat skutečně bude.

Téma opětovné kandidatury nyní 80letého Bidena, už dnes nejstaršího amerického prezidenta ve funkci, rozděluje členy Demokratické strany. Podle průzkumu agentur Ipsos a Reuters publikovaného tento měsíc uvedlo 71 procent dotazovaných, že si nemyslí, že by Biden měl znovu kandidovat, a 46 procent dotazovaných, že Biden je pro další práci ve vládě "příliš starý". Pokud by byl Biden americkým prezidentem zvolen podruhé, odcházel by z Bílého domu v 86 letech.

Biden podle Reuters s oznámením o kandidatuře, pokud se pro ni skutečně rozhodne, nepřijde dříve než na jaře. V Demokratické straně se zatím neobjevil další kandidát, který by se Bidenovi postavil ve vnitrostranických primárkách. Republikáni mají kandidáty už dva: bývalého prezidenta Donalda Trumpa a bývalou americkou velvyslankyni při OSN a bývalou guvernérku Jižní Karolíny Nikki Haleyovou.