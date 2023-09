Jsme za první ruskou obrannou linií, všechno je před námi, hlásí Ukrajinci

"Jsme nyní mezi první a druhou obrannou linií," řekl Tarnavskij v rozhovoru pro Observer, na který upozornil deník Guardian. Ostatně britské ministerstvo obrany už v sobotním pravidelném shrnutí vývoje na bojišti napsalo, že ukrajinské jednotky v oblasti Orichivu v Záporožské oblasti na jihu země dosáhly první ruské hlavní obranné linie.

Generál odhadl, že Rusko věnovalo při přípravě obranných linií 60 procent svého času a úsilí té první, přičemž na druhou a třetí zbylo jen 20 procent. Moskva prý totiž neočekávala, že by její nepřátelé pronikli přes první překážku.

Podle Tarnavského se teď vojáci snaží konsolidovat zisky, kterých dosáhli během bojů v posledních dnech. "Ve středu ofenzivy nyní dokončujeme destrukci nepřátelských jednotek, které kryjí ústup ruských vojáků za druhou obrannou linii," popsal.

"Nepřítel vytahuje zálohy, a to nejen z Ukrajiny, ale také z Ruska. Dříve či později přijdou Rusové o své nejlepší vojáky. To nám dodá impuls útočit více a rychleji," konstatoval jeden z vysoce postavených velitelů. "Všechno je před námi," dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu konstatoval, že vojáci postupují vpřed. "Nezáleží na tom, co kdo říká, my postupujeme a to je nejdůležitější věc. Jsme v pohybu," uvedl na telegramu. Na jeho slova upozornila agentura Ukrinform.

V průběhu tohoto týdne ocenily snahu ukrajinských jednotek zástupci Spojených států amerických. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pátek řekl, že Washington se domnívá, že postup v rámci protiofenzivy nabírá na obrátkách. Američtí činitelé podle něj zaznamenali značný progres během uplynulých 72 hodin, a to především v Záporožské oblasti.