Kaczyński viní mladé ženy z nízké porodnosti v Polsku, pijí prý moc alkoholu

"Pokud bude nadále přetrvávat situace, že mladé ženy do 25 let pijí stejně jako jejich mužští vrstevníci, žádné děti nebudou," prohlásil třiasedmdesátiletý Kaczyński. Řekl také, že muži mohou nadměrně pít 20 let, než se z nich stanou alkoholici, zatímco u žen jsou to jen dva roky.

Porodnost v Polsku byla v roce 2020 přibližně 1,4 dítěte na ženu. V České republice to bylo 1,7, v Německu 1,5 a ve Francii 1,8.

Slova předsedy PiS vyvolala kritiku nejen mezi veřejností, zejména ženami, ale i mezi politiky a odborníky na léčbu závislostí.

Aleksandra Gajewská ze středopravicové strany Občanská platforma řekla televizi TVN24, že Kaczyński "pozvedává žvásty na úroveň politického jazyka". Uvedla také, že ze strany Kaczyńského může jít o snahu odpoutat pozornost od jiných politických problémů. "Je jen bezohledným podlým cynikem, nebo chorobným šílencem?" řekla Gajewská.

Robert Biedroń z opoziční Levice označil Kaczyńského výroky za "hanebná prohlášení".

Moderátorka TVN24 na svůj instagramový profil přidala svoji fotografii, na níž si zvedá k nosu sklenici vína, kterou okomentovala slovy: "Na zdraví ve výparech absurdity".

Kaczyński na setkání s voliči v polském Elku, kde kontroverzní výroky pronesl, také řekl, že v 80. letech spolupracoval jako primář oddělení pro alkoholiky s "nejlepším specialistou na alkoholismus v Polsku" a jako lékaři se mu povedlo vyléčit z alkoholismu "třetinu mužů a žádnou ženu". "Takže vám radím, abyste si na to dávali pozor," dodal předseda PiS. Zdůraznil ale, že není zastáncem velmi raného mateřství, protože "na matku musí žena dozrát".