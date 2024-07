Kamala s jaderným tlačítkem je horší než opice s granátem, posmívají se Harrisové Rusové

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý oznámil, že neplánuje odstoupit ze své funkce před koncem svého funkčního období. Uvedl, že novou vládu by chtěl jmenovat až v polovině srpna, po skončení olympijských her v Paříži, aby se Francie vyhnula případnému chaosu. Uvedl to server France24.