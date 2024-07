Kdo střílel na Donalda Trumpa? Atentátník je republikán, má to ale háček

Že vyšetřování tragické střelby na Trumpově volebním mítinku potrvá dlouho a bude nesmírně náročné, je jasné. „Toto vyšetřování zůstává aktivní a pokračuje,“ uvedl Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v neděli.

FBI už ale má první informace o střelci. Jde o dvacetiletého muže americké národnosti, původem z města Bethel Park v Pensylvánii. Neměl žádnou trestní minulost a úřadům se dosud ani nepodařilo zjistit jeho motiv. „Strážci zákona nalezli poloautomatickou pušku typu AR-15 poblíž těla bělocha,“ přiblížili představitelé orgánů činných v trestním řízení.

V Bethel Parku, ležícím asi 50 kilometrů jižně od místa tragédie, mezitím probíhá razie. Policie ve spolupráci s FBI uzavřela všechny silnice k domu rodiny podezřelého. Příbuzní na žádosti o komentář podle prestižního amerického listu New York Times údajně vůbec nereagují.

Americké stanici CNN se ale podařilo získat prohlášení střelcova otce Matthewa Crookse. Podle CNN se snažil zjistit „co se to sakra děje“ a chtěl počkat, aby „si promluvil s orgány činnými v trestním řízení“, než se ke svému synovi jakkoli vyjádří. Bude to mimo jiné právě otec Thomase, kdo může vnést do případu světlo, na které Američané netrpělivě čekají.

Střelec odmaturoval na tamní střední škole, dokonce měl získat cenu ve výši 500 dolarů od Národní matematické a vědecké iniciativy. „Na online záznamu slavnostního předávání maturitních vysvědčení v roce 2022 je vidět, jak pan Crooks po vyvolání svého jména přechází přes pódium za skromného potlesku, štíhlý mladý muž s brýlemi v černém maturitním taláru, který krátce zapózoval s pracovníkem školy a převzal diplom,“ líčí prestižní NY Times.

Crooks se registroval jako republikán. Federální záznamy o financování volebních kampaní však ukázaly, že v lednu 2021 daroval 15 dolarů liberální skupině Progressive Turnout Project. Upozornily na to rovněž NY Times.