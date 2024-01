Konec Putina a ruského fašismu. V Rusku vzniká odboj, kterého se diktátor údajně obává

V rozhovoru pro britský deník The Sun vyjádřil Ilja Ponomarjov, bývalý ruský poslanec a významný kritik Vladimira Putina, svůj názor, že v Rusku může dojít brzy k převratu. Ponomarjov uvedl, že se blíží revoluce podobná té z roku 1917, a zdůraznil, že nejde proti Rusku, ale proti Putinovi a ruskému fašismu. Tvrdí, že země stojí před významným milníkem a že jsou připraveni udeřit.

"Musíme proti ruskému režimu bojovat. Putin se nás velmi, velmi bojí," dodává. Také přiznává, že díky pocitu nebezpečí dokonce spí vedle kulometu. "Právě teď bojujeme proti zlu putinismu. Jsme ve válce, víme, s čím máme co dočinění. Naši muži riskují mnohem víc než my," říká Ponomarjov.

Ilja Ponomarjov naznačil několik možností, jak se zbavit Vladimira Putina. Podle něj by jednou z možností mohlo být svržení ruské politické špičky, což by vedlo k předání moci premiérovi Michailu Mišustinovi a potenciálně by to znamenalo ukončení války. Nicméně Ponomarjov zdůraznil, že by tato změna přinesla jen minimální rozdíly, a Rusko by zůstalo pod vládou zkorumpovaných elit s omezenými změnami.

Ilja Ponomarjov uvedl, že druhou možností by mohlo být, že by kontrolu nad Ruskem převzala bezpečnostní rada, s tajemníkem Nikolajem Patruševem na čele, který má silnou pozici v Kremlu a byl dokonce považován za možného nástupce prezidenta. Třetí variantou by mohl být vojenský převrat, který by vyžadoval silnou osobnost.

Ponomarjov však upřednostňuje čtvrtou možnost. Podle něj existuje pouze jeden pozitivní scénář, jak se zbavit putinismu, a to je, aby lidé vylezli do ulic. Ponomarjov naznačil, že má "své lidi uvnitř Kremlu", ale konkrétní detaily nezveřejnil.

"Sbíráme bojovníky, shromažďujeme ozbrojené lidi, kteří se připravují na změnu režimu," prozradil Ponomarjov pro web Express.

Ilja Ponomarjov věří, že ruský lid je připraven na revoluci, která by nebyla snadná a vyžadovala by vojenskou podporu. Zmiňuje tzv. Legii pro svobodné Rusko jako potenciální sílu, označovanou za "největší odbojovou síť" v zemi. Legie byla podle Ponomarjova zformována v roce 2022 s cílem ukončit kremelský režim.

Ilja Ponomarjov byl bývalým poslancem Státní dumy v Rusku, ale od roku 2016 žije v Kyjevě. V roce 2019 získal ukrajinské občanství a od začátku ruské invaze se účastnil obrany města v místní domobraně.