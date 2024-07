Kopou Bidenovi hrob v zákulisí? Demokraté spěchají s nominací, některým se to nelíbí

Jedním z lidí, kteří v soukromí apelují na odstoupení Bidena, je průzkumník Demokratické strany Stanley Greenberg. „Biden je na nejlepší cestě volby prohrát – a to způsobem, který hluboce poškodí ostatní demokratické kandidáty,“ prohlásil. Na jeho zjištění reagovali někteří spolupracovníci. „Zničující,“ řekl stroze jeden z nich, který kvůli citlivosti tématu zůstal v anonymitě.

Senátor za New Jersey Cory Booker nehovoří tak jednoznačně. Údajně podpoří „kohokoli, kdo vzejde z volebního sjezdu“. Bidenův status je podle senátora za Rhode Island Sheldona Whitehouse otevřenou otázkou. „Je to projekt, který je stále zvažován mezi vedením Sněmovny reprezentantů, vedením Demokratické strany a prezidentem a jeho týmem, a nemyslím si, že na to zatím existuje odpověď,“ shrnul.

Demokraté jsou k tomu zneklidnění politickým momentem, který Trump má po neúspěšném atentátu. „Vyhraje bez ohledu na to, co se stane, takže teď jde o to: Jak omezit škody? Možná je to tak, že všechny lidi udržíme na lavičce, abychom je mohli nechat kandidovat v roce 2028,“ poznamenal pro Politico anonymně jeden z významných demokratických dárců.

Dopady střelby na předvolební klání vnímají i republikáni. Pensylvánský republikán Dan Meuser o Trumpově vítězství nepochybuje. „Volají mi lidé, kteří říkají 'předtím jsem si nebyl jistý' - podnikatelé, podnikatelky, odboráři. Volají mi a říkají: 'Jsme přesvědčeni, modlíme se za něj. Chceme, aby odvedl skvělou práci,“ vylíčil.

Podle blízkého poradce chce Trump kampaň zklidnit. „Vzhledem k sobotním zkušenostem se snaží nejen sjednotit stranu, ale i národ, a ujistit se, že Američané chápou jeho vizi, kam může země směřovat,“ upřesnil anonymně.

Demokrat Jader Huffman z Kalifornie zdůraznil, že strana musí nechat proběhnout dlouhou debatu o „životaschopnosti“ Bidena. „Snažit se utlumit debatu a protlačit to je mocenská hra nejvyššího řádu. Takový těžkopádný krok se mnoha lidem nebude líbit,“ míní.

Místo toho je ale hlasování o jeho nominaci plánováno už na 21. července. Huffman tak mezi demokraty ve Sněmovně reprezentantů podle New York Times šíří dopis, kde vyzývá, aby strana nominaci odložila. Podle znění dopisu signatáři „sdílejí vážné obavy ohledně plánů na uspořádání virtuálního jmenovacího hlasování již 21. července“.