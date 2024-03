Korčok ovládl první kolo voleb slovenského prezidenta. Ve druhém kole podle očekávání vyzve Pellegriniho

Korčok volby poměrně jednoznačně ovládl se ziskem přes 42 %, Peter Pellegrini zaostal o více než pět procent.

Průzkum agentury Median SK zveřejněný těsně po volbách tak nebyl úplně přesný. Sice předpokládal vítězství Korčoka, ale pouze o pár desetin procenta a se ziskem 34,9 %. Výrazně přecenil například Štefana Harabína, který celkově získal pouze necelých 12 % hlasů.

Pellegrini po sečtení 97 procent hlasů vystoupil na tiskové konferenci. Tedy ve chvíli, kdy bylo jisté, že skončí na druhém místě. Děkoval podporovatelům za to, že jej posunuli do druhého kola. „Z devíti kandidátů různého ideologického zaměření bylo dostat se do druhého kola základním cílem,“ uvedl. „Gratuluji Ivanu Korčokovi, že se také dostal do druhého kola. Výsledky ale ukázaly, že Slovensko chce prezidenta, který nebude zemi tahat do války,“ dodal.

Přiblížil, že nechce, aby byl prezident hned v konfliktu s vládou a očekává slušný souboj ve druhém kole. „Nevím, jestli jsem za dnešní večer řekl jméno svého protikandidáta. On ho řekl asi desetkrát,“ doplnil Pellegrini.

Asi o deset minut později odstartoval tiskovou konferenci také vítězný Ivan Korčok. Poděkoval nejen všem voličům, ale také politickým stranám, které mu vyjádřily podporu. „Ve druhém kole musíme udělat víc, abychom oslovili voliče v celém spektru,“ naznačil.

Před druhým kolem chce hovořit k desítkám tisícům voličů vládní koalice, kteří nesouhlasí se současnými kroky kabinetu Roberta Fica. „Nesouhlasí s tím ani voliči vládní koalice. Nesouhlasí ani s tím, kam současná vláda Slovensko tahá. Jak urážíme naše sousedy a pálíme mosty před našimi nejbližšími v Česku a Polsku,“ dodal.

Další slova na tiskové konferenci směřoval hlavně ke kritice vlády a Pellegriniho. „Pellegrini proti tomu, s čím se nedokáže ztotožnit, neumí dělat vůbec nic. Pro něj je podstatná funkce, o kterou se uchází,“ kritizoval svého protivníka do druhého kola voleb. „Někteří politici nabíhají Rusku a podvolují se mu,“ poznamenal.

Zdůraznil také, že je nutné všímat si mladých lidí odcházejících do zahraničí. „Slovensko potřebuje spolupráci. Spolupráci, na kterou jsem připravený i s touto vládou,“ řekl.

Výsledek prvního kola voleb okomentovala na Facebooku rovněž současná prezidentka Zuzana Čaputová, jejíž mandát končí v červnu. „Na osudu Slovenska nám záleží. Ukázalo se, že nám naše budoucnost není lhostejná. Chci proto poděkovat občanům za účast ve volbách a jejich pokojný průběh. Gratuluji vítězi a blahopřeji oběma postupujícím do druhého kola. Velmi si přeji, aby byla kampaň před dalším kolem férová, korektní a kultivovaná,“ shrnula.

Lídr strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka již během sčítání hlasů zdůrazňoval, že Pellegrini pouze přikyvuje tomu, co premiér Robert Fico říká. Obvinil ho ze zhoršování vztahů s Českou republikou a podpory ruského prezidenta Vladimira Putina, který už tři roky vede válku proti Ukrajině.

Rychlé a dramatické sčítání

Zhruba čtyřicet minut před půlnocí po sečtení 64 % hlasů už bylo prakticky jasné, kdo do druhého kola postoupí. Peter Pellegrini měl přes 40 % hlasů, Ivan Korčok jeho výrazný náskok ze začátku sčítání postupně dotahoval. Štefan Harabín zaostával s 12,5 %.

Jen o deset minut později už činil Pellegriniho náskok pouze necelá dvě procenta. Zisky ostatních kandidátů setrvale klesaly. Volební komisaři po celé zemi do 23:30 stihli sečíst bezmála 77 procent hlasů.

Po aktualizaci dat z 23:40 již bylo sečteno 85,61 % hlasů a Korčok se dostal do vedení o dvě desetiny s 39,28 %. Už bylo jisté, že právě Pellegrini a Korčok do druhého kola půjdou proti sobě. O dalších deset minut později Korčok překonal 40 % hlasů a Pellegriniho za sebou nechával téměř o dvě procenta. O půlnoci Korčok vedl již o téměř 3,5 % se ziskem 41,19 hlasů.

V prvním kole prezidentských voleb mohlo podle odhadů slovenských statistiků volit více než 4,3 milionu lidí. Hlasovací místnosti se definitivně uzavřely s půlhodinovým zpožděním oproti plánu. Dvakrát se totiž prodlužovalo volební moratorium až do 22:30. Příčinou byl kolaps člena volební komise v Senici a pozdní otevření volební místnosti v obci Norovce v okrese Topoľčany.

Hlas odevzdali oba hlavní favorité i končící prezidentka Čaputová, přičemž všichni tři politici apelovali zejména na vysokou volební účast. Čaputová podotkla, že ať už se prezidentem stane kdokoliv, bude potřebovat silný mandát od občanů.