Královská rodina odmítá vrátit Etiopii ostatky prince Alemayehua

Princ Alemayehu přicestoval do Velké Británie ve věku pouhých sedmi let a dorazil jako sirotek poté, co jeho matka během cesty zemřela. Královna Viktorie mu poskytla vzdělání a nakonec se starala i o jeho pohřeb, zemřel totiž ve věku pouhých 18 let. Jeho rodina nyní chce, aby jeho ostatky byly vráceny zpět do Etiopie.



"Chceme jeho ostatky zpět jako rodina i jako Etiopané, protože není v zemi, ve které se narodil," řekl BBC jeden z královských potomků Fasil Minas. "Nebylo správné", aby byl pohřben ve Velké Británii, dodal.

V prohlášení zaslaném BBC ale mluvčí Buckinghamského paláce uvedl, že vyzvednutí ostatků by mohlo ovlivnit další ostatky v katakombách kaple svatého Jiří na hradě Windsor. "Je velmi nepravděpodobné, že by bylo možné exhumovat ostatky, aniž by bylo narušeno místo odpočinku značného počtu dalších lidí v okolí," uvedl palác.

Dodal, že v minulosti královská rodina "vyhověla žádostem etiopských delegací o návštěvu" kaple.