Kreml hrozí, že neprodlouží obilnou dohodu s Ukrajinou

Dohoda, původně uzavřená loni v červenci za zprostředkování OSN a Turecka, má vypršet příští měsíc, protože Moskva trvá na tom, že v březnu souhlasila s jejím prodloužením jen o 60 dnů, a ne o 120, jak tomu bylo při jejím uzavřením a prvním prodloužením loni v listopadu.

"Dohoda byla prodloužena o 60 dní, a ne úplně (o 120 dnů), ale výlučně kvůli tomu, že přesně polovina této dohody nefungovala a dodnes nefunguje. Víme, že zástupci OSN vynakládají určité úsilí, ale bezvýsledně, a nadále polovina dohody nefunguje a její podmínky se neplní," postěžoval si mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. "Žádná dohoda nemůže stát jen na jedné noze, musí stát na obou. Soudě podle současné situace perspektivy (dalšího prodloužení dohody) nejsou moc dobré," řekl mluvčí novinářům.

Loni v červenci v Istanbulu byly podepsány dva dokumenty - jeden otevřel cestu k vývozu milionů tun obilí ze tří černomořských přístavů Ukrajiny, do té doby blokovaných ruským loďstvem. Druhý dokument sliboval odstranit překážky ve vývozu ruské zemědělské produkce a hnojiv na světový trh.

Dohoda umožnila dodat na světové trhy 25 milionů tun ukrajinského obilí, uvedl ukrajinský ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov při zatím posledním prodloužením dohody 18. března. Agentura AP tehdy připomněla, že zatímco vývoz ruských hnojiv vázne, Rusko po rekordní úrodě vyváží obrovské množství pšenice. Dostupné údaje svědčí o tom, že ruský export pšenice se v lednu více než zdvojnásobil na 3,8 milionu tun oproti stejnému měsíci před rokem, tedy ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Ruské dodávky pšenice byly v listopadu, v prosinci a v lednu na rekordních maximech nebo se jim blížily, podle poskytovatele údajů Refinitiv meziročně vzrostly skoro o čtvrtinu. Odhaduje se, že Rusko vyveze v období 2022 až 2023 přibližně 44 milionů tun pšenice, dodala AP.

Moskva podmiňuje další prodloužení obilné dohody po 18. květnu splněním požadavků, aby banka Rosselchozbank byla opět připojena k systému SWIFT, aby se obnovily dodávky zemědělské techniky do Ruska, aby se zrušila omezení pro pojištění ruských nákladních lodí a aby tato plavidla dostala povolení vplouvat do přístavů, aby opět začalo fungovat potrubí přepravující amoniak z ruského města Toljatti do ukrajinského přístavu Oděsa a aby Západ odblokoval účty a aktiva ruských výrobců hnojiv.