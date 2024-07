"Rusko je obecně otevřeno vyjednávacímu procesu, ale nejprve musíme zjistit, do jaké míry je na to připravena ukrajinská strana a zda má k tomu svolení od svých patronů," uvedl Peskov. Moskva připomíná, že Zelenskému v květnu skončil mandát a měl by vyhlásit prezidentské volby. Podle Moskvy je Zelenskyj pouhou loutkou Spojených států.

Zelenskyj a Západ tvrdí, že volby se v době války konat nemohou a že Rusko se svým politickým systémem není v pozici, aby kritizovalo.

"Zatím se objevují různá prohlášení. Není to zatím zcela jasné... Stále je třeba hodně věcí objasnit," řekl Peskov a poukázal na problém legitimity Zelenského i na zákaz Ukrajiny udržovat kontakt a jednat s Ruskem.

Na otázku, zda si Kreml umí představit jednání se Zelenským, Peskov odpověděl: "Není to snadná otázka... ale z praktického hlediska jsme otevřeni dosáhnout našich cílů prostřednictvím jednání. Proto jsou různé možnosti přípustné," uvedl mluvčí ruského prezidenta.

Ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmytro Kuleba ve středu během návštěvy Číny uvedl, že Kyjev je připraven k jednání s Moskvou, pokud bude respektována suverenita a územní celistvost Ukrajiny. Podle něj však Kyjev nevidí náznaky, že tomu tak je.

Ruský prezident Vladimir Putin v červnu prohlásil, že ozbrojený konflikt na Ukrajině zastaví, pouze pokud Kyjev souhlasí s tím, že se vzdá své ambice ke vstupu do NATO a stáhne se ze čtyř oblastí, na které si Moskva nárokuje. Kyjev tyto požadavky odmítl jako kapitulaci.