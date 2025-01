PŮVODNÍ ZPRÁVA | Kreml souhlasí s jednáním, ale mír na Ukrajině ustupuje do pozadí. Motyl pro EZ zpochybnil Trumpovy schopnosti

Kreml naznačil připravenost zahájit jednání s Trumpem, ovšem nikoliv o míru na Ukrajině. Na stole totiž leží jednání o jaderném odzbrojení a Moskva předpokládá, že se diskuze rozšíří i na arzenály Velké Británie a Francie. Tuto klíčovou podmínku formuloval mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, jak informovala agentura TASS.

„Washington si přeje jednat. Určitě máme zájem na co nejrychlejším zahájení vyjednávacího procesu v zájmu obyvatel našich zemí a celého světa. V současné situaci je třeba vzít v úvahu všechny jaderné kapacity. Zejména není možné vést rozhovor bez zohlednění jaderných kapacit Francie a Spojeného království. Současná realita to vyžaduje,“ zdůraznil Peskov.

Ale co s válkou na Ukrajině?

Jednání o jaderném odstrašení sice zůstávají důležitým tématem, avšak pro většinu zúčastněných stran nejsou prioritou. Na Ukrajině totiž stále zuří válka, kterou Rusko rozpoutalo téměř před třemi lety. Stále také panují pochybnosti, zda Trump dokáže splnit svůj odvážný slib konflikt ukončit. Z původní lhůty 24 hodin se nyní hovoří o sto dnech.

EuroZprávy.cz se proto obrátily na amerického politologa a historika Alexandra Motyla, aby vysvětlil, jestli Trump při těchto jednáních bude přátelštější ke Kyjevu nebo Moskvě. Ten připomněl, že se americký prezident „poprvé vyjádřil dobře“ o svém ukrajinském protějšku Volodymyru Zelenském a ruského lídr a Vladimira Putina kritizoval.

Připomněl také slova nového šéfa americké diplomacie Marca Rubia o tom, že mír musí být udržitelný. „Vypadá to tedy, že to s Ruskem jako hlavní překážkou míru myslí vážně. Ale to je jen odhad, zejména proto, že Trump může zítra snadno změnit názor,“ zdůraznil Motyl.

Zpochybnil také Trumpova slova o tom, že konflikt vůbec dokáže ukončit. „Jedině pokud zaplaví světové trhy levnou ropou a tím podkope Putinovu schopnost financovat válku a zároveň zvýší pomoc Ukrajině. Oba kroky jsou technicky proveditelné. Vše závisí na Trumpově politické vůli,“ doplnil.