Krizový výbor WHO se příští týden sejde kvůli opičím neštovicím

WHO uvedla, že za letošek je zatím 1600 potvrzených případů opičích neštovic, a 1500 případů, kdy existuje podezření na nákazu. Nemoc se vyskytla ve 39 zemích, včetně těch, kde se běžně nevyskytuje. Týká se to Severní Ameriky, západní Evropy, ale třeba i České republiky. Generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že virus se ve srovnání s výskyty z minulosti chová "neobvykle", zasaženo je více zemí a je potřeba mezinárodní koordinace. "Nechceme čekat, až se situace vymkne kontrole," řekl krizový ředitel WHO pro Afriku Ibrahima Socé Fall.

Onemocnění má ve většině případů lehký průběh, projevuje se horečkou a hnisavými pupínky na kůži. Přenáší se blízkým kontaktem mezi lidmi nebo například při sdílení oblečení nebo ložního prádla.

Opičí neštovice byly poprvé zaznamenány v Konžské demokratické republice v 70. letech minulého století a donedávna se vyskytovaly hlavně v částech střední a západní Afriky.

Evropská komise dnes oznámila, že z unijního rozpočtu koupí 110.000 dávek vakcíny proti opičím neštovicím, které budou k dispozici členským zemím sedmadvacítky, Norsku a Islandu.