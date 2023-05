"Teď se často zmiňuje 'protiofenzíva, protiofenzíva!'... Dezinformace jsou nebezpečné v každé bitvě. Vzpomeňte si na bitvu u Kurska, o Stalingrad, kdy jsme úspěšně dezinformovali nepřítele a vyhráli bitvu..." uvedl podle serveru Ukrajinska pravda.

"Ale musím říci, že největší dezinformací je tato 'protiofenzíva'. Z mého pohledu neexistuje žádná 'protiofenzíva' a ani nemůže existovat. Je to prostě šílenství. Bojovat na jedné až pěti frontových liniích, pokud jde o prostředky a personál, je prostě šílenství!" tvrdí.

"Ne, potřebují vyburcovat Ukrajince, potřebují je natáhnout, aby pokračovali a utopili nás v této konfrontaci. To je to, co se dnes děje na frontě. Vidíme to. Je to přímo za našimi hranicemi," dodal Lukašenko.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ale budou brzy podniknuty „první důležité kroky“ vysoce očekávané vojenské protiofenzívy proti ruským silám, napsal server CNN. "Připravujeme se velmi vážně a určitě dojde k velmi vážným krokům," řekl Zelenskyj v sobotu v Římě v rozhovoru s předními redaktory italských médií.

„Vím, že jsme motivováni všichni, a nejen ti, kteří tento plán znají, ale i naši lidé... nemohu vám říci (kdy). Ale určitě to uvidíte a Rusko to určitě pocítí,“ řekl. "Věříme ve vítězství a věříme, že první důležité kroky budou brzy učiněny."

Vysoký představitel americké armády a vysoký západní představitel informovali CNN, že ukrajinské síly zahájily „formování“ operací před očekávanou protiofenzívou. Toto formování zahrnuje útoky na cíle, jako jsou skladovací prostory zbraní, velitelská centra a obrněné a dělostřelecké systémy, které mají připravit bojiště pro postupující síly. Tato standardní taktika je vytvářena před hlavními kombinovanými operacemi.

Před nedávnem Zelenskyj uvedl, že Ukrajina potřebuje na spuštění dlouho očekávané protiofenzivy více času. Nyní by si podle jeho slov vyžádala příliš mnoho zbytečných obětí.

Zelenskyj v rozhovoru pro veřejnoprávní média v čele s BBC řekl, že bojové brigády, které mnohdy podstoupily trénink v zemích NATO, jsou připraveny, ale armáda ještě potřebuje například další obrněná vozidla.

"S tím, co už máme, můžeme vyrazit vpřed a byli bychom úspěšní, myslím si. Ale přišli bychom o příliš mnoho lidí. To je podle mě neakceptovatelné. Proto musíme čekat. Potřebujeme ještě trochu času," uvedl.

Ukrajinský prezident zopakoval, že nikdo nemůže "tlačit na Ukrajinu, aby se vzdala teroristům". "Proč by se některá ze zemí světa vzdávala teritoria ve prospěch Putina?" položil řečnickou otázku.