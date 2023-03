Lukašenko oznámil zatčení více než 20 lidí kvůli poškození ruského letadla

Běloruské a ruské úřady informace o diverzi dosud kategoricky odmítaly, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

Nyní Lukašenko podle nezávislého serveru Naša Niva přiznal, že ruský průzkumný letoun A-50 utrpěl při útoku škody, které jsou ovšem podle něj zanedbatelné. "Letadlo naštěstí neutrpělo žádné významné škody, kromě - jak se říká škrábanců a jedné díry v trupu, která vojenskému letounu nebrání v plnění jeho povinnosti," pronesl běloruský vůdce a blízký spojenec Kremlu. Letoun podle něj poškodil dron.

Lukašenko prohlásil, že přestože letadlo bylo schopné provozu, požádal Moskvu, aby do země vyslala jiný stroj. "To se také stalo," uvedl Lukašenko. Ve skutečnosti žádný nový průzkumný letoun podobného typu pozorovatelé v Bělorusku dosud nezaznamenali, podotkla Naša Niva. Podle BBC poškozený letoun přepravili do ruského Taganrogu k opravě.

V souvislosti s diverzí na letišti informoval Lukašenko o zadržení rusko-ukrajinského občana, který podle něj spolupracuje s ukrajinskými a americkými tajnými službami, a více než dvacítky jeho kompliců, kteří se nacházeli na běloruském území. "Služba bezpečnosti Ukrajiny a vedení (americké tajné služby) CIA za zavřenými dveřmi provádějí operaci proti Běloruské republice," uvedl běloruský lídr, který podle svých slov nařídil celostátní "čistku" s cílem zadržet další sabotéry zapojené do útoku v Bělorusku.

Aljaksandr Azarau, šéf opoziční organizace ByPol, která sdružuje bývalé představitele běloruských silových struktur, útok na ruský letoun už dříve připsal běloruským partyzánům. Podle Azaraua je poškození natolik vážné, že stroj není schopný provozu. Akci na letišti podle něj provedli běloruští partyzáni z hnutí Peremoha (Vítězství) dvěma drony. Letoun A-50 byl v Bělorusku jediný. Pokaždé když toto letadlo vzlétlo, ukrajinské úřady vyhlašovaly letecký poplach, protože stroj může koordinovat raketové údery.

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Ruska, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Po těžkých ztrátách se ovšem po několika týdnech ze severu Ukrajiny stáhla.