Maďaři a Slováci zahájili řízení proti Ukrajině. Zastavila dodávky ruské ropy přes své území

Na zahájení konzultačního řízení upozornil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó po zasedání Rady pro zahraniční věci (FAC), informoval o tom server Budapest Business Journal. „Rozhodnutí zastavit tranzitní dodávky ropy od ruského Lukoilu bylo nečekané a nepřátelské. Dodávky Lukoilu představují třetinu maďarského a 45 % slovenského dovozu ropy, což ohrožuje energetickou bezpečnost obou zemí,“ podotkl.

Server Politico už v sobotu psal , že Maďarsko „závodí s časem, aby se vyhnulo výpadkům elektřiny a nedostatku pohonných hmot“. Ukrajina totiž zavedla částečný zákaz přepravy ruské ropy přes své území. „Ukrajinská opatření by mohla způsobit vážnou situaci,“ varovala expertka Ilona Gizińska z think thanku Centre for Eastern Studies. „Pokud se nenajde řešení, mohou Maďaři během pouhých týdnů čelit vysokým cenám energie a nedostatku elektřiny,“ dodala.

Szijjártó se začátkem minulého týdne setkal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. „Na Ukrajině nyní panuje nová právní situace, na jejímž základě Lukoil v současné době do Maďarska nedodává. Nyní pracujeme na právním řešení, protože ruská ropa je důležitá z hlediska naší energetické bezpečnosti,“ řekl po jednání.

Evropská unie bojuje proti dodávkám ruské ropy už od začátku neoprávněné ruské invaze proti Ukrajině. Dosud zakázala pouze dodávky po moři, dodávky ropovodem Družba do Maďarska, Slovenska a České republiky ale pokračují a země získaly čas na to, aby našly alternativní zdroje dodávek.

Podle ukrajinské poslankyně Inny Sovsunové Ukrajina vzala záležitost do svých rukou. „Čekali jsme více než dva roky na to, až EU, G7, zavede skutečné sankce proti ruské ropě. Ropovodem stále proudí 200 000 barelů ropy denně,“ připomněla.

Moskva za loňský rok na těchto dodávkách vydělala 180 miliard dolarů. „Je vlastně absurdní umožnit jim vydělávat tyto peníze přepravou této ropy přes ukrajinské území, pokud jsou pak tyto peníze používány k našemu zabíjení,“ podotkla Sovsunová.

Vztahy mezi Budapeští a Kyjevem jsou zvláště napjaté od návštěvy maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskvě, kde zamířil za tamním prezidentem Vladimirem Putinem. „Jakékoli zdlouhavé zastavení dodávek by donutilo regionální rafinerie sáhnout do svých zásob, vyčerpat je a mezitím hledat nějaké diplomatické řešení problému,“ přiblížil analytik ropného trhu Viktor Katona.