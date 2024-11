Podle Medveděva, který nyní působí jako místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace, oba hlavní kandidáti na post prezidenta Spojených států — demokratka Kamala Harrisová a republikán Donald Trump — zastávají názory, které vycházejí z konsensu o nutnosti „porážky“ Ruska. Medveděv vzkázal, že očekávat zásadní změny v americkém přístupu k Rusku je tedy zbytečné.

Medveděv rovněž varoval Trumpa, který avizoval, že pokud by se stal prezidentem, usiloval by o ukončení války na Ukrajině. Trump, známý svými výrokům o záměru ukončit konflikt během „několika dní“, by se podle Medveděva musel podřídit „pravidlům stanoveným systémem“.

Ten prý jeho plán ukončení války za krátkou dobu znemožní. Medveděv dokonce zmínil osud bývalého amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který byl v roce 1963 zavražděn. Pokud by Trump skutečně usiloval o ukončení války proti vůli „systému,“ hrozilo by mu podle Medveděva podobné nebezpečí.

Bývalý prezident zároveň apeloval na Rusko, aby v den amerických voleb, plánovaných na 5. listopadu, pokračovalo v „potlačování nacistického kyjevského režimu“. Tento výrok potvrzuje neústupný ruský postoj k válce na Ukrajině i přes možnou změnu v americkém vedení.

Současné průzkumy veřejného mínění ukazují na těsný souboj mezi Harrisovou a Trumpem, přičemž oba kandidáti mají odlišné přístupy, pokud jde o zahraniční politiku a Ukrajinu.