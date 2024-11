Medveděv vyhrožuje jadernou válkou čím dál agresivněji. Zatemnil mu alkohol mysl?

Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace, naposledy verbálně zaútočil poté, co administrativa amerického prezidenta Joea Bidena povolila Ukrajině používat zbraně dlouhého doletu proti hloubi ruského území.

„Nová ruská jaderná doktrína znamená, že rakety NATO vypálené proti naší zemi by mohly být považovány za útok bloku na Rusko. Rusko by mohlo provést odvetný úder zbraněmi hromadného ničení proti Kyjevu a klíčovým zařízením NATO, ať už se nacházejí kdekoli. To znamená třetí světovou válku,“ napsal na sociální síti X.

Před dvěma měsíci pronesl Medveděv ještě více znepokojivý vzkaz. Když v září začaly být debaty o udělení povolení Ukrajině opravdu vážné, tak řekl, že by se Kyjev mohl proměnit „v šedý roztavený bod“. Informoval o tom server RFE/RL.

Před několika dny se bývalý prezident Ruska postavil proti jednání se Spojenými státy o snížení počtu jaderných zbraní. „USA však proti nám vedou téměř plnohodnotnou (nikoli hybridní) válku a usilují o strategickou porážku Moskvy. Jednání o snížení jaderných zbraní s USA je stejně užitečné jako jednání o příměří s Hitlerem v roce 1945,“ napsal.

Prohlášení Medveděva na sociálních sítích jsou skutečně agresivní a často až nesouvislá. Podle nezávislého serveru Meduza existuje podezření , že se během posledních let potýká s vážnými problémy s alkoholem.

Jeho vystupování si všimli někteří zahraniční politici. „Medveděv by měl před vstupem na Telegram pít méně vodky,“ uvedl někdejší ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba podle serveru Politico.

Problémem je, že bývalý ruský prezident má ze svého postu velký vliv na strategickou komunikaci země. Medveděv v minulosti vyzval k zabití ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Nezbývají jiné možnosti než fyzická likvidace Zelenského a jeho kliky,“ prohlásil.

Poté, co Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina, tak Medveděv dokonce vyzval k bombardování této „mizerné“ mezinárodní organizace. Pokud by byl podle něj Putin zatčen při návštěvě Německa, „veškerý ruský majetek – všechny naše rakety a tak dále, by letěly do Bundestagu, do kanceláře kancléře“.

Jeho reakce na srpnový průnik ukrajinských sil do Kurské oblasti v Rusku byla rovněž násilná. „Z toho, co se stalo, je třeba si vzít vážné ponaučení a splnit to, co náčelník generálního štábu V. Gerasimov slíbil vrchnímu veliteli – nemilosrdně porazit a zničit nepřítele. Už nepůjde jen o operaci k znovuzískání našich oficiálních území a potrestání nacistů. Je možné a nutné jít do zemí dosud existující Ukrajiny,“ řekl.

Začátkem letošního listopadu vyzval Spojené státy, aby „neignorovaly“ ruská varování o použití jaderných zbraní. Podle něj by totiž ignorování mohlo vést až ke spuštění třetí světové války. Upozornil na mylné přesvědčení některých amerických představitelů, kteří si podle něj myslí, že Rusko nikdy nepřekročí určitou hranici.

Západní lídři na ruská varování v souvislosti s evropskou bezpečností podle Medveděva nereagují dostatečně, což podle něj jen eskaluje napětí. Američtí diplomaté připouštějí, že vztahy s Ruskem jsou nyní horší než kdykoliv od dob studené války, ale zároveň zdůrazňují, že Spojené státy neusilují o další eskalaci konfliktu na Ukrajině.